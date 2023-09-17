«جامع الصحابة» نظيف بالكامل والخدمات العامة تكثف جهودها لتنظيف درنة

تواصل شركة الخدمات العامة طرابلس، بالتعاون مع الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة، وشركة الخدمات العامة بنغازي، أعمال الرش والتعقيم والتطهير داخل مدينة درنة، التي ضربتها الفيضانات مخلفة الدّمار والخسائر في الأرواح بجثث منجرفة مع السيل.

ووفقا لمنصة “حكومتنا” فقد قامت الشركات برش وتعقيم ميناء درنة البحري، وشارع نادي دارنس، والشوارع الفرعية وصولا إلى طريق البحر، كما تمكنت الشركات من شفط حوالي 2450000 لتر من المياه من شوارع وأحياء المدينة، كما فتحت مسارات شارع نادي دارنس والشوارع الفرعية بالكامل، واستكملت أعمال تنظيف مسجد الصحابة.

وأكدت شركة الخدمات العامة طرابلس: أنّ عدد رحلات نقل المخلفات التي أجرتها حتى السبت بلغ نحو 370 رحلة.