جدل حول أنباء انفجار لغم.. «منصة تبيان» توضح حقيقة ما جرى في مشروع «مطار طرابلس الدولي»

نفت منصة تبيان صحة الأنباء المتداولة بشأن وقوع انفجار لغم داخل مشروع مطار طرابلس الدولي، مؤكدةً أن المعلومات المتداولة لا تستند إلى وقائع صحيحة.

وذكرت المنصة أنها تحققت من المعلومات عبر التواصل مع إدارة مشروع مطار طرابلس الدولي ووزارة المواصلات، حيث أكدت الجهات المختصة عدم تسجيل أي حادثة من هذا النوع داخل المشروع.

وأضافت أن العمل داخل مشروع المطار يتواصل بصورة طبيعية وفق الخطط المعتمدة، ولا توجد أي تهديدات تؤثر في سلامة العاملين أو تعيق سير الأعمال، مشيرةً إلى أن تنفيذ المشروع مستمر بصورة اعتيادية.

ودعت منصة تبيان وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والامتناع عن تداول الشائعات أو الأخبار المضللة التي تثير البلبلة وتضلل الرأي العام.

يُعد مشروع مطار طرابلس الدولي من أبرز مشاريع البنية التحتية في ليبيا، ويحظى بمتابعة رسمية مع استمرار أعمال إعادة تأهيله وتجهيزه، فيما تتكرر بين الحين والآخر شائعات تتعلق بسير العمل داخل المشروع، ما يدفع الجهات المعنية إلى إصدار توضيحات رسمية لتأكيد الحقائق.