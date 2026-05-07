جدل واسع حول «الاتفاق الموحد».. المركزي يواصل ضخّ السيولة

أعلن مصرف ليبيا المركزي بدء ضخ السيولة النقدية إلى مختلف فروع المصارف التجارية في جميع المدن الليبية، على أن تبدأ المصارف في توزيعها على المواطنين اعتبارًا من 13 مايو الجاري وحتى عطلة عيد الأضحى المبارك، في خطوة تهدف إلى تعزيز توفر النقد في السوق المحلي وتسهيل عمليات السحب.

وأوضح المصرف أن المصارف التجارية ستواصل تقديم خدمات السيولة عبر الشباك المباشر، إلى جانب أجهزة السحب الآلي المنتشرة في المدن، وذلك في إطار خطة مستمرة لضمان توفر النقد خلال فترات الذروة والمواسم.

وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الاتفاق المالي الموحد عيسى العريبي في تصريحات لقناة المسار أن مصرف ليبيا المركزي لا ينبغي أن يشرع في تنفيذ الاتفاق المالي إلا وفق نصوصه الكاملة المرتبطة ببعضها، مشددًا على أن التنفيذ يتطلب مباشرة اللجنة الفنية المصغرة لأعمالها أولًا.

وأوضح العريبي أن الاتفاق المالي يستند إلى بنود أُقرت بإيعاز من البرلمان والقيادة العامة، رغم عدم اعتراف اللجنة بحكومة عبد الحميد الدبيبة، مشيرًا إلى أن الصرف على الأبواب المتفق عليها يجب أن يتم عبر اللجنة الفنية المصغرة المشتركة.

وحذر العريبي من أن أي تجاوز لنصوص الاتفاق سيجعل الأطراف في حل من الالتزامات، مؤكدًا أن أي صرف يتم خارج الأطر المتفق عليها ستترتب عليه مسؤولية مباشرة على محافظ مصرف ليبيا المركزي وأعضاء مجلس الإدارة.

وأضاف أن الاتفاق المالي مؤقت لسنة واحدة فقط، وينتهي بإقرار ميزانية موحدة وسلطة تنفيذية جديدة، مشددًا على رفض تجديده إذا استمرت الحكومة الحالية في موقعها، وفق تعبيره.

كما أشار إلى أن اللجنة الفنية المصغرة لم تبدأ أعمالها بعد، رغم أنها الجهة المسؤولة عن المتابعة والإشراف على تنفيذ الاتفاق، مؤكدًا أن أي إخلال ببنوده يُعد اختراقًا صريحًا.

وفي ملف موازٍ، أعلن خبير اقتصادي مختار الجديد عبر منشور على صفحته الشخصية عن توفر منصة لحجز الدولار للأغراض الشخصية، موضحًا آلية التسجيل عبر إدخال البيانات وربط الحسابات المصرفية وانتظار المطابقة قبل إتمام الحجز.

وأشار الجديد إلى أن تجربة استلام الدولار الكاش التي خاضها مؤخرًا تمت بسلاسة وتنظيم داخل أحد فروع مصرف الجمهورية، موضحًا أن الإجراءات كانت منتظمة دون ازدحام أو وساطات، وأن المعاملات تُنجز خلال دقائق بعد وصول الرسالة النصية بالموافقة.

وفي منشورات أخرى، انتقد الجديد ما وصفه بمحاولات التشكيك في الدولار الكاش المتداول في السوق، مؤكدًا أن الحديث عن أرقام تسلسلية مضللة ولا يستند إلى واقع، داعيًا إلى وقف ما وصفه بترويج الأكاذيب.

كما أشار إلى أن خطوة السماح بالتحويلات المباشرة عبر المصارف تمثل تحولًا مهمًا في السياسة النقدية، متوقعًا أن تسهم في تقليص الاعتماد على السوق الموازي وخفض الطلب على الاعتمادات المستندية.

وفي المقابل، تحدث الخبير الاقتصادي ناظم الطياري عن استمرار توزيع السيولة النقدية في مختلف المدن، مشيرًا إلى إرسال مئات الملايين من الدنانير إلى بنغازي ومصراتة لتوزيعها على المصارف التجارية، مع تحديد سقف سحب يصل إلى 3000 دينار.

وأكد الطياري أن سوق العملة في ليبيا يواجه اختلالات كبيرة، معتبرًا أن الفجوة بين الإمكانيات النقدية للدولة والمضاربين في السوق السوداء كبيرة جدًا، مشددًا على أن استمرار ضخ السيولة والإجراءات التنظيمية من شأنه دعم استقرار الدينار الليبي.