جراء الأمطار الغزيرة.. تضرر مكونات الشبكة الكهربائية في سبها

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن تضرر مكونات الشبكة الكهربائية ببعض مناطق مدينة سبها ما أدى لفصلها عن الشبكة العامة جراء الأمطار الغزيرة غير المسبوقة التي شهدتها المدينة وضواحيها البارحة.

وطمئنت الشركة في بيان، المواطنين في سبها بأنها تتابع عن كثب الوضع الدائر بالمدينة على مدار الساعة مع كافة الجهات المعنية ودوائرها العاملة هناك، وتعمل من البارحة على إصلاح الأضرار أولا بأول، حيث تمكنت من إعادة التيار لغالبية المناطق المتضررة في وقت، فيما اضطرت للفصل الاحترازي عن بعض المناطق والمنازل لتجنيب المواطنين بها خطورة التعرض للصعقات الكهربائية نظرا لتسرب المياه لشبكات المنازل بعد غمر المياه للأحياء وارتفاع منسوبها.

ودعت شركة الكهرباء كافة المواطنين لعدم التردد بالاتصال والإبلاغ عن أي أعطال كهربائية في منازلهم نظرًا لتسرب المياه لغرف كهرباء بعض الشبكات المنزلية، وحذرتهم من التعامل مع الأعطال المنزلية بشكل فردي، لما تشكله من خطورة بالغة على حياتهم.