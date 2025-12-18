جرائم وعواصف بعدة دول.. أحداث مأساوية حول العالم

شهدت الساعات الماضية سلسلة من الأحداث المؤثرة حول العالم، شملت حوادث مأساوية ووقائع نادرة وأحداث أمنية وقضائية، ففي الإكوادور، قتل لاعب منتخب الإكوادور السابق ماريو بينيدا وزوجته في اعتداء مسلح، بينما توفي المراسل الحائز على جائزة بوليتزر بيتر أرنيت عن 91 عامًا بعد مسيرة طويلة في تغطية الحروب، وفي اليمن وتايلاند، شهدت صنعاء حادث قتل هز الرأي العام وسائحًا أستراليًا يلقى مصرعه داخل مطعم بطريقة غريبة، كما غطّت الثلوج النادرة مرتفعات جبال اللوز في تبوك، ونفذت السعودية حكم الإعدام بحق يمني أدين بجرائم إرهاب، فيما لقيت الدكتورة إيمان خضر مصرعها في حادث مرور بأسيوط، وحدث اعتداء جسدي على مسن في إسطنبول، بينما أعلنت الكويت مهلة للعفو عن مخالفات الجنسية حتى نهاية العام.

مصرع لاعب دولي إكوادوري سابق في اعتداء مسلح

لقي لاعب منتخب الإكوادور السابق ماريو بينيدا مصرعه إثر هجوم مسلح في مدينة غواياكيل، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وأعلن نادي برشلونة الإكوادوري، الذي سبق أن دافع بينيدا عن ألوانه، وفاة اللاعب عن عمر 33 عامًا، مؤكداً أن الحادثة وقعت نتيجة اعتداء مسلح.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن وفاة ماريو بينيدا تأكدت عقب تعرضه لإطلاق نار، معرباً عن حزنه العميق لفقدان أحد لاعبيه السابقين.

وأفادت تقارير إعلامية بأن مجهولين يستقلان دراجتين ناريتين أطلقا النار على بينيدا في أحد شوارع غواياكيل.

وذكر تلفزيون Ecuavista Noticias أن زوجة اللاعب ووالدته كانتا برفقته لحظة الهجوم، وأسفر الاعتداء عن مقتل زوجته، فيما أصيبت والدته بجروح ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولعب ماريو بينيدا لعدد من الأندية الإكوادورية البارزة، من بينها إنديبندينتي ديل فالي وبرشلونة من غواياكيل، وخاض تجربة احترافية قصيرة مع نادي فلومينينسي البرازيلي على سبيل الإعارة.

وحقق بينيدا مع برشلونة لقب الدوري الإكوادوري مرتين، إضافة إلى التتويج بكأس الإكوادور مرة واحدة، ليترك بصمة واضحة في مسيرته المحلية.

ومثل بينيدا منتخب الإكوادور خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و2021، وشارك في تسع مباريات دولية بقميص المنتخب الوطني.

وفاة المراسل الحائز جائزة بوليتزر بيتر أرنيت عن 91 عامًا

توفّي المراسل الحائز جائزة بوليتزر بيتر أرنيت، الذي يعد أحد أشهر مراسلي الحروب، عن 91 عامًا، وفق وسائل إعلام أميركية، بعد معاناته مع سرطان البروستات.

واشتهر بيتر أرنيت، الحائز على جائزة بوليتزر عام 1966 تقديرًا لتغطيته الحرب في فيتنام لحساب وكالة أسوشيتد برس، بتغطيته الحربية على مدى عقود من فيتنام إلى السلفادور مرورًا بالخليج.

وسطع نجمه عالميًا كمراسل في فيتنام من 1962 حتى نهاية الحرب عام 1975، حيث كان يرافق الجنود في مهماتهم، وكان من بين آخر المراسلين الذين غادروا سايغون عقب سقوطها بين أيدي الشيوعيين.

وبقي يتعاون مع وكالة أسوشيتد برس حتى 1981 قبل أن يلتحق بشبكة سي إن إن. وفي عام 1991، سافر أرنيت إلى بغداد مع اندلاع حرب الخليج الأولى وأجرى مقابلة مع صدام حسين، وذاع صيته بفضل نقله الحيّ للأحداث أحيانًا بواسطة هاتفه الخلوي ومن غرفته في الفندق.

واستقال أرنيت من سي إن إن عام 1991 بعدما سحبت الشبكة تقريرًا أعدّه قال فيه إن غاز السارين استخدم على جنود أميركيين منشقّين في لاوس عام 1970، إبّان الحرب في فيتنام.

وغطّى أرنيت، الحائز عدة جوائز، حرب الخليج الثانية لحساب شبكتي إن بي سي وناشونال جيوغرافيك، وأجرى مقابلة مع أسامة بن لادن في مارس 1997 في أفغانستان، قبل أربع سنوات من هجمات 11 سبتمبر. وغادر إن بي سي عام 2003 بعدما انتقد استراتيجية الولايات المتحدة العسكرية في مقابلة مع التلفزيون العراقي.

ولد بيتر أرنيت في 13 نوفمبر 1934 في ريفرتون بنيوزيلندا، وبدأ مسيرته المهنية بالتعاون مع صحيفة ساوثلاند تايمز المحلية قبل الانتقال إلى تايلاند للعمل مع صحيفة ناطقة بالإنجليزية.

وحصل أرنيت على الجنسية الأميركية وأقام في جنوب كاليفورنيا منذ 2014 مع زوجته نينا نغوين وولديهما إلسا وأندرو. وأصدر في عام 1995 مذكراته بعنوان مباشرة من ساحة المعركة: من فيتنام إلى بغداد، 35 عامًا في مناطق الحروب في العالم.

ضبط متهمين بقتل رجل وزوجته في صنعاء بعد جريمة هزّت الرأي العام

أعلنت شرطة صنعاء ضبط متهمين بارتكاب جريمة قتل رجل وزوجته في شارع خولان، في حادثة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن.

وقال الإعلام الأمني بوزارة الداخلية التابعة لحكومة صنعاء إن شرطة أمانة العاصمة ألقت القبض على شخصين نفذا جريمة إطلاق نار استهدفت رجلًا وزوجته أثناء استقلابهما سيارة في شارع خولان، ما أدى إلى وفاتهما في الحال.

وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا حول قيام شخصين يستقلان سيارة نوع فورشنر بإطلاق النار، وعلى إثر ذلك تحركت الفرق الأمنية إلى موقع الحادث، وتبيّن أن الضحيتين هما هشام حميد علي الضبيبي وزوجته.

وأضافت الشرطة أنها باشرت إجراءات التحري والمتابعة، ونجحت في تحديد هوية الجناة وضبطهما، وهما محمد أحمد علي أحمد مجلي، 25 عامًا، وردمان علي أحمد أحمد مجلي، 37 عامًا، وكلاهما من مديرية جحانة بمحافظة صنعاء.

وأكدت شرطة أمانة العاصمة أن عملية الضبط جرت بالتعاون مع أمن محافظة صنعاء، وأن التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع الجريمة واستكمال الإجراءات القانونية.

وأثارت الجريمة موجة غضب واسعة بين النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالبوا بمحاسبة الجناة وإنزال العقوبات القانونية بحقهم.

حادث غريب ينهي حياة سائح أسترالي داخل مطعم في تايلاند

لقي سائح أسترالي مصرعه داخل أحد المطاعم في جزيرة بوكيت التايلاندية، إثر حادث وُصف بالغريب، بعدما اندفع بشكل مفاجئ واصطدم بباب زجاجي خلال ساعات الليل المتأخرة.

وأفادت الشرطة التايلاندية أنها تلقت بلاغًا بوقوع اضطراب داخل مطعم كابادوكيا التركي في منطقة كارون، يتعلق بأحد الأجانب، وعلى الفور انتقلت دوريات الأمن إلى الموقع.

وعند وصول العناصر الأمنية، عُثر على باب زجاجي محطّم بالكامل، إضافة إلى بركة كبيرة من الدماء على أرضية المطعم، ما استدعى نقل المصاب بشكل عاجل إلى مستشفى تشالونغ.

وأوضحت التحقيقات أن السائح الأسترالي فارق الحياة لاحقًا متأثرًا بنزيف حاد، نتيجة إصابته بجرح عميق في ساقه اليمنى جراء تحطم الزجاج.

وبيّنت تسجيلات كاميرات المراقبة أن الرجل دخل المطعم بمفرده وجلس إلى إحدى الطاولات، قبل أن يلفت انتباه الموجودين بسبب تصرفات غير طبيعية، ما دفع بعض الزبائن القريبين منه إلى الابتعاد.

وأظهرت المشاهد المصوّرة أنه بدا في حالة ارتباك وتشوش، وكان يهز رأسه بشكل متكرر، ثم نهض فجأة واندفع راكضًا نحو الباب الزجاجي وهو يصرخ، ما أدى إلى تحطمه وسقوطه أرضًا خارج المطعم وسط صدمة العاملين.

ولا تزال السلطات التايلاندية تواصل التحقيق في ملابسات الحادث، فيما لم تُعرف بعد تفاصيل إبلاغ عائلة السائح بالوفاة.

ثلوج نادرة تغطي جبال اللوز في تبوك وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل

شهدت مناطق شمال غربي المملكة العربية السعودية تساقطًا نادرًا للثلوج على مرتفعات جبال اللوز في تروجينا بمنطقة تبوك، ما أثار اهتمام السكان والمتابعين على منصات التواصل الاجتماعي.

ووثق ناشطون الصور ومقاطع الفيديو لتراكم الثلوج، خصوصًا في منطقة القطنية، فيما تصدّر وسم “جبال اللوز” قائمة الوسوم الأكثر تداولًا محليًا، معبرًا عن الاهتمام الكبير بالظاهرة الجوية النادرة.

وترافق تساقط الثلوج في مرتفعات تروجينا مع هطول أمطار خفيفة، بينما شهدت مراكز بئر بن هرماس والعيينة وحالة عمار وشقري والمناطق المحيطة أمطارًا تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، ما ساهم في تعزيز الغطاء الثلجي على المرتفعات.

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق يمني أدين بجرائم إرهاب في عسير

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق قابوس سعيد طالب الكثيري، يمني الجنسية، في منطقة عسير، بعد إدانته بارتكاب جرائم إرهابية.

وأوضحت الوزارة أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الكثيري، وأسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إليه بالانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي، وقتل رجال الأمن، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية.

وأضافت الوزارة أن المتهم أحيل إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمًا بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأيدت المحكمة العليا الحكم بعد الاستئناف، ثم صدر أمر ملكي بإنفاذ الحكم شرعًا.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية بحق كل من يعتدي على أمن الأفراد والأوطان وينتهك حق الحياة والأمن، محذرةً من أن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

مصرع الدكتورة إيمان خضر أستاذة الأمراض النفسية والعصبية في حادث على طريق الجيش

لقيت الدكتورة إيمان محمد حسين خضر، أستاذة الأمراض النفسية والعصبية بجامعة أسيوط، مصرعها اليوم الخميس إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق الجيش باتجاه أسيوط.

ونعت الأوساط الأكاديمية والطبية في مصر واحدة من أبرز عالِماتها، والتي حظيت بتكريم رفيع المستوى، حيث منحتها الدولة أرفع الجوائز العلمية، وحازت على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية.

كما كرّمها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 ضمن مجموعة من العلماء البارزين من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية الحاصلين على جوائز الدولة تقديرًا لإنجازاتهم العلمية المتميزة.

وشهدت مسيرة الدكتورة الراحلة البحثية نجاحات بارزة، إذ نشرت 118 بحثًا علميًا في دوريات دولية محكّمة، وكان من أبرز إسهاماتها استخدام التحفيز المغناطيسي في علاج الإعاقة الحركية، ما ساهم في تعزيز مكانة البحث العلمي المصري على الخارطة العالمية للابتكار الطبي.

اعتداء جسدي على مسن في دار رعاية بإسطنبول يثير غضبًا واسعًا ومطالبات بتحقيق رسمي

أثارت لقطات مصوّرة تعرض رجل مسن للاعتداء داخل دار رعاية خاصة في مدينة إسطنبول موجة استياء واسعة، وسط مطالبات بفتح تحقيق شامل لكشف ملابسات الحادثة.

ووقعت الحادثة في دار رعاية بمنطقة بيوك تشكمجة، حيث أظهرت الصور تعرض المسن عبد القادر طشار لاعتداء مباشر من شخص يُعتقد أنه مرتبط بالمؤسسة، وكان مرتديًا قفازات أثناء تنفيذ الضرب.

وأظهرت التسجيلات المتداولة المسن يطلب المساعدة ويعبّر عن معاناته جراء العنف الذي تعرّض له، في مشاهد وُصفت بالصادمة.

وتشير تقارير محلية إلى وفاة المسن بعد أشهر من الحادثة داخل المستشفى، دون إجراء تشريح للجثة، مما زاد من حدة الجدل والغضب في أوساط الرأي العام.

كما أُثيرت ادعاءات حول تعرض موظفين سابقين وشهود لضغوط وتهديدات بعد الواقعة، ما أعاد تسليط الضوء على آليات الرقابة والإشراف داخل دور رعاية المسنين.

ومع انتشار المقطع على نطاق واسع، تصاعدت الدعوات المطالِبة بفتح تحقيق رسمي لمحاسبة المسؤولين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

الكويت تمنح المخالفين في قضايا ملف الجنسية فرصة للعفو وتحدد مهلة حتى نهاية العام

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، عن إعفاء المخالفين في قضايا الإضافات غير القانونية على ملف الجنسية من العقوبة القانونية، شريطة تقديمهم البلاغ طوعاً خلال المهلة المحددة حتى نهاية العام الجاري.

وقالت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية في بيان لها، إن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز مبادئ الشفافية وتصحيح الأوضاع القانونية المتعلقة بملفات الجنسية، موضحة أن الإعفاء يشمل كل من يتقدم للإبلاغ عن أي إضافات غير قانونية على ملفه أو ملف أحد أفراد أسرته.

وأكدت الإدارة العامة أن التعامل مع هذه البلاغات سيتم بكل سرية ومهنية ومسؤولية، ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة، لضمان حفظ حقوق جميع الأطراف وتحقيق المصلحة العامة، وتشجيع أصحاب الشأن على المبادرة بالإفصاح والتعاون.

ودعت الإدارة العامة المعنيين إلى الاستفادة من هذه الفرصة والمبادرة بالتواصل المباشر معها قبل انتهاء المهلة المحددة.