جرحى في حادثة طعن داخل إحدى المكتبات في فانكوفر الكندية

الشرطة الكندية اعلنت أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن داخل احدى المكتبات وبالقرب منها في مدينة فانكوفر مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بجروح.

وأضافت الشرطة في تغريدة على تويتر أنه تم إلقاء القبض على مشتبه به واحد في الحادث، لافتة الى انه لم يعد هناك تهديد مستمر للعامة.

ولم تكشف السلطات عن تفاصيل عن الدافع المحتمل للاعتداء.

وقالت شبكة “سي بي سي” نقلا عن متحدثة انه جرى نقل 6 أشخاص الى المستشفيات، لكنها رفضت إعطاء تفاصيل حول حالتهم.

وقال شاهد عيان للشبكة إن المهاجم اعتقل ونقل إلى مكان من موقع الاعتداء بواسطة عربة إسعاف.