جريمة خطف طفل مروّعة في الكويت ومقتل «بلوغر» عراقية شهيرة

كشفت وزارة الداخلية الكويتية، “ملابسات “جريمة خطف واعتداء” على طفل”، لافتة إلى أن “الجريمة وقعت في منطقة ميدان صباح يوم العيد، وتمكنت من تحديد هوية الجاني وضبطه”.

وفي بيان لها، قالت الداخلية الكويتية: “في إنجاز أمني يعكس جاهزية وكفاءة أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة وحماية المجتمع، تمكن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية – إدارة مباحث محافظة العاصمة، من كشف ملابسات جريمة خطف طفل والاعتداء عليه خلال فترة قياسية لم تتجاوز 24 ساعة، حيث وقعت الجريمة في منطقة ميدان حولي صباح يوم العيد”.

وحسب الوزارة، “تعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى الجهات الأمنية عن العثور على طفل في أحد طرق محافظة العاصمة، ويعاني من أضرار جسدية نتيجة تعرضه لاعتداء جنسي، حيث “باشرت إدارة مباحث محافظة العاصمة على الفور تحرياتها المكثفة، واستطاعت خلال وقت قياسي تحديد هوية الجاني وضبطه، مؤكدة أن حالة الطفل جيدة وتمت إحالته إلى إدارة الطب الشرعي”.

وأشارت الداخلية إلى “أن المتهم أقر واعترف خلال التحقيقات، بارتكابه الجريمة جملة وتفصيلا، حيث تبين أنه من أصحاب السوابق في قضايا مماثلة، كما يحمل سجلا إجراميا في مجال المخدرات”.

وأكدت وزارة الداخلية أن “الجهات المختصة مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم”، مشددة على “التزامها التام بحماية أفراد المجتمع والتصدي بكل حزم لأي جرائم تهدد أمن وسلامة المواطنين والمقيمين”.

الأمن الجنائي يضبط الجاني في جريمة خطف واعتداء على طفل في أقل من 24 ساعة



•الطفل بحالة جيدة وتم احالتة الى ادارة الطب الشرعي pic.twitter.com/JQHCS5lw2Z — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 31, 2025

مقتل بلوغر عراقية شهيرة في العاصمة بغداد

كشفت وسائل إعلام عراقية عن “مقتل البلوغر الشهيرة شوق العنزي، في حي العدل بالعاصمة بغداد”، مؤكدة أنه “تم القبض على الجاني”.

ونقلت قناة “السومرية” عن مصدر أمني تأكيده أنه “تم التعرف على جثة البلوغر شوق العنزي، بعد العثور عليها مقتولة داخل إحدى الشقق في حي العدل بالعاصمة بغداد”.

وأشار المصدر لـ”السومرية” إلى أنه “تم إلقاء القبض على الجاني، وهو من مواليد 2003، بالتنسيق بين مكافحة إجرام بغداد ومكافحة إجرام الحبانية، بعد أن فر إلى محافظة الأنبار عقب ارتكابه الجريمة”.

ووفقا للمصدر، “كشفت الاعترافات الأولية للجاني أنه نفذ جريمته بدافع السرقة، وقد تم ضبط مسدس بحوزته في أثناء عملية الاعتقال”، في حين قالت وسائل إعلام محلية أن “شوق العنزي” قتلت خلال عملية سطو مسلح على شقتها، وتمت سرقة سيارتها الخاصة”.

مقتل بلوگر تدعى "شوق العنزي" خلال عملية سطو مسلح على شقتها وسرقة عجلـتـها الخاصة بمنطقـة "حي العـدل" في بغداد



مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة البغدادية الإعلامية https://t.co/D2ucCHAc3b pic.twitter.com/PrElGujrTC — قناة البغدادية الفضائية (@baghdadiyagroup) March 31, 2025

رحيل أسطورة هوليوود “فال كيلمر”

توفي الممثل الأمريكي فال كيلمر، في لوس أنجلوس عن عمر ناهز 65 عاما.

وأوضحت مرسيدس كيلمر، ابنة الراحل، أن “سبب الوفاة كان التهابا رئويا، مشيرة إلى أنه تم تشخيص إصابة والدها بسرطان الحنجرة في عام 2014، لكنه تعافى منه لاحقا”.

هذا “واشتهر فال كيلمر، بكونه شريك توم كروز، في فيلم “توب غان”، كما جسّد شخصية باتمان في فيلم “باتمان للأبد”، وقدم أداء مميزا في دور جيم موريسون (مغني فرقة The Doors) في فيلم أوليفر ستون “ذا دورز”.

وفاة مدير سابق في شركة “بلومبرغ”

عثرت السلطات الأمريكية، “على جثث زوجين ثريين وابنتهما الصغيرة في منزلهما بولاية ساوث كارولينا”.

وأعلن مكتب عمدة مقاطعة سبارتانبرغ، “أن رجال الشرطة في بلدة غرير، شمال شرق غرينفيل غرب كارولينا الجنوبية، عثروا على جثث الوالدين وابنتهما البالغة من العمر 9 سنوات بعد تلقيهم اتصالاً من أحد الجيران”.

وصرح الطبيب الشرعي في المقاطعة لشبكة “WYFF”، “بأن السلطات حددت هوية الضحايا وهم ريتشارد ساماريل، 54 عاما، ولينا ماريا ساماريل، 45 عاما، وابنتهما سامانثا ساماريل”.

هذا “وتشير حسابات الوالدين على “فيسبوك” إلى أنهما متزوجان منذ عام 2009، وعمل ريتشارد ساماريل، سابقا مديرا للأسهم في شركة “بلومبرج إل بي” قبل مغادرته الشركة عام 2007، وكانت زوجته مهاجرة كولومبية عملت في وزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية”، وفقا لبياناتهما الشخصية.

مصر.. مقتل شرطي في اشتباكات مع عناصر إجرامية شديدة الخطورة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، “مقتل أحد أفرادها خلال مأمورية للقبض على أحد العناصر الإجرامية الشديدة الخطورة”.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن “النقيب محمود أحمد عبدالصبور، من قوة مديرية أمن الأقصر، استشهد أثناء مشاركته في مأمورية لتنفيذ أحكام قضائية صادره ضد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة”.

وأوضحت أن الضابط الراحل “أصيب بعيار ناري من أحد العناصر الإجرامية الخطرة، ما أدى لاستشهاده”.

وأكدت “مطاردة الأجهزة الأمنية للعنصر الإجرامي المتسبب في ذلك وأمكن تحديد مكان اختبائه، وتم استهدافه وفقا لإجراءات مقننة، وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعه وضُبطت بحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات النارية”.