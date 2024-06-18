جريمة مروعة.. مصري يقتل 4 أشخاص ويقطّع جثثهم ويرميها بمكب للنفايات!

أقدم مواطن مصري مقيم في العراق على قتل 4 مصريين في مدينة البصرة وتقطيع جثثهم ورميها في مكب النفايات.

وبحسب وزارة الداخلية العراقية، “ألقت شرطة البصرة القبض على متهم مصري الجنسية قتل أربعة مصريين آخرين وقطع جثثهم وألقاها في مكبين للنفايات في منطقتي الطويسة ودور النفط”.

وقالت قيادة شرطة البصرة في بيان، “إنها تلقت بلاغا عن “العثور على أجزاء جثث مقطعة في المكبين المذكورين”.

وأوضحت الشرطة أنها “عثرت بعد البلاغ على أدلة تخص جريمة القتل من بينها ملابس ملطخة بالدماء ومطرقة وسكين وبقايا شعر”.

وأضاف البيان أنه “بعد التحري وجمع المعلومات، تبين أن هناك أربعة أشخاص يحملون الجنسية المصرية مفقودين، بحسب ما أفادت به القنصلية المصرية في البصرة”.

وأضافت الشرطةن أنهم “كانوا يزاولون عملهم في دور قيد الإنشاء”، قائلة: “بعد البحث والتقصي، تم التوصل إلى الجاني، وهو مصري الجنسية وتم إلقاء القبض عليه بعد هروبه إلى محافظة بغداد”.

ولفت البيان إلى “أن المتهم اعترف بقتل هؤلاء الأربعة وتقطيع أجسادهم وتوزيعها في مناطق متفرقة في مركز مدينة البصرة”.

وزارة الداخلية ومن خلال شرطة البصرة تلقي القبض على متهم مصري الجنسية قتل أربعة من المصريين وقطع جثثهم بعد ورود إخبار… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية العراقية‏ في الاثنين، ١٧ يونيو ٢٠٢٤