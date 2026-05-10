جسر جوي دولي لإنقاذ ركاب سفينة موبوءة بـ«فيروس هانتا»

وصل المدير العام لـمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى جزيرة تينيريفي، أكبر جزر الكناري الإسبانية، للإشراف على عملية إجلاء ركاب سفينة “إم في هونديوس” السياحية، بعد تفشي فيروس “هانتا” على متنها خلال رحلة بحرية انطلقت من الأرجنتين باتجاه الرأس الأخضر.

وأعلنت المنظمة أن نحو 150 شخصًا لا يزالون على متن السفينة سيُنقلون إلى بلدانهم الأصلية عبر جسر جوي دولي يضم 10 رحلات، بينها 6 رحلات مخصصة لدول الاتحاد الأوروبي و4 رحلات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.

وقال تيدروس خلال مؤتمر صحفي في تينيريفي إن منظمة الصحة العالمية والسلطات الإسبانية ستبذلان “كل ما في وسعهما لضمان نجاح العملية”، مشيرًا إلى أن الوضع الصحي على متن السفينة يخضع لرقابة دقيقة وإجراءات احترازية مشددة.

وتزامنت تصريحات مدير المنظمة مع اقتراب السفينة من الرسو في ميناء جنوب تينيريفي، حيث تستعد السلطات الإسبانية لتنفيذ عملية إنزال منظمة للركاب بإشراف صحي وأمني مباشر.

وأكدت منظمة الصحة العالمية تسجيل 7 إصابات مؤكدة بفيروس “هانتا” على متن السفينة، إلى جانب 3 وفيات، فيما يخضع أحد المصابين للعناية المركزة في جنوب إفريقيا، بينما نُقل 3 آخرون إلى هولندا لتلقي الرعاية الطبية.

وأوضحت السلطات الصحية أن الوفيات شملت امرأة ألمانية وزوجين هولنديين، فيما يُعتقد أن التفشي مرتبط بفيروس “أنديز”، وهو النوع الوحيد المعروف من فيروسات “هانتا” القادر على الانتقال المحدود بين البشر.

وشدد تيدروس أدهانوم على أن فيروس “هانتا” لا يمثل “كوفيد جديدًا”، مؤكدًا أن خطر انتقال العدوى عالميًّا أو داخل جزر الكناري لا يزال منخفضًا، وأن الوضع الحالي “أفضل بكثير” مقارنة بالأوبئة واسعة الانتشار.

وقالت القائمة بأعمال مديرة قسم التأهب والوقاية من الأوبئة والجوائح في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف إن الفيروس “لا ينتشر بالطريقة نفسها التي انتشر بها فيروس كورونا”، مؤكدة أن معظم أنواع “هانتا” لا تنتقل بين البشر أساسًا.

وأضافت أن انتقال فيروس “أنديز” بين الأشخاص يبقى نادرًا ويحدث غالبًا عبر المخالطة الوثيقة والمطولة، خصوصًا بين أفراد الأسرة الواحدة أو مقدمي الرعاية الصحية أو الأشخاص الموجودين في أماكن مغلقة لفترات طويلة.

كما أكدت المختصة في الأمراض المعدية الدكتورة لوسيل بلومبرغ أن ما جرى على متن السفينة “حدث غير معتاد”، مشيرة إلى أن البيئة المغلقة على السفينة ربما ساهمت في انتقال العدوى بين الركاب.

وفي إطار الإجراءات الوقائية، أوضحت منظمة الصحة العالمية أنها أرسلت خبيرًا صحيًّا إلى متن السفينة، وطلبت من جميع الركاب البقاء داخل كبائنهم، مع تنفيذ عمليات تعقيم واسعة وعزل أي شخص تظهر عليه الأعراض بشكل فوري.

كما أرسلت الأرجنتين 2500 مجموعة تشخيصية إلى مختبرات في خمس دول لدعم قدرات الفحص والكشف عن الإصابات المحتملة.

وأكدت وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا غارسيا غوميز ووزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا أن عملية الإجلاء ستتم دون أي احتكاك مباشر بين الركاب وسكان جزر الكناري، عبر استخدام قوارب صغيرة وحافلات مخصصة تنقل الركاب مباشرة إلى المطار.

ويُعرف فيروس “هانتا” بأنه ينتقل في الأساس إلى البشر عبر القوارض، ويتسبب في أمراض خطيرة تشمل الحمى النزفية المصحوبة بمتلازمة كلوية، والمتلازمة الرئوية الناجمة عن فيروس “هانتا”، فيما قد تصل نسبة الوفيات في الحالات الحادة إلى نحو 40%.

ولا يوجد حتى الآن علاج مضاد مباشر أو لقاح معتمد ضد الفيروس، بينما تعتمد الرعاية الصحية على العلاج الداعم والمتابعة الطبية المكثفة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن تصنيف الخطر العام للحادثة لا يزال “منخفضًا” على المستوى العالمي، رغم خطورة الوضع داخل السفينة، مشددة على أن الإجراءات الحالية كافية لمنع اتساع نطاق العدوى خارج البؤرة المغلقة.