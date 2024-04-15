في لحظة وجد، كنت اسير على جسر لندن، كانت الشمس ساطعة كأنها لم تلد إلا اليوم، ولم تبعث دفء بريقها من قبل قط.

نال برج لندن على يسار مروري نصيبه من بريق هذه الشمس وانعكست اشعاعاتها على الجدران الزجاجية التي ترتفع قاماتها على ضفتي نهر التيمز.

لا شك هذه اللحظة الفارة من الزمن تغري كل المارين بالتقاط صورها البهية، وهذا ما يحدث فعلا، فكل المارة ترفع اياديها عاليا بهواتفها لتلتقلط صورة “الآن” الهاربة من الزمن.

لندن مدينة جميلة حية ومغرية، دفعني إليها خوفي من العودة إلى بلدي في زمن مضى، فوجدت فيها المأوى الذي سعى كل رغباتي، لكنها ككل المدن التي زرتها وكل البلدان التي تسنى لي العيش فيها والتي وصل عددها حتى الآن خمسة دول، رغم كل ما قدمته لي، لم تشعرني أنها “وطني”.

الجمال الذي كان يبهرني في ترحالي هو تلك الصور التي تعيد لي ذكريات الوطن الذي هو ليس بوطن.

تزاحمت الكثير من الخواطر في مخيلتي وأنا أغمض عيناي واتأمل سطوع الشمس البهي من على فوق جسرها، وتذكرت:

أن جسدي يشيخ، وأن من أحبهم ومن أعرفهم قد ذهبوا، وأني بلا أسئلة ولا صوت.

تذكرت:

أنا ليس لي وطنٌ

أفاخر باسمهِ

وأقول حين أراه:

فليحيا الوطنْ.

وطني هو الكلماتُ

والذكرى

وبعضٌ من مرارات الشجنْ

باعوه للمستثمرين وللصوص

وللحروبِ

ومشت على أشلائهِ

زمرُ المناصب والمذاهب

والفتن.

لا أدري لماذا لا ننتظم كالحروف التي تكون كلمة تحمل معنى، وكالكلمات في جملة مفيدة تستعيد وتبني الوطن بدلا أن نكون كدقيق يبعثره الريح.

لماذا تجمعنا يد الله وتفرقنا الأطماع ويد الطامعين.

تذكرت أن طرابلس كصنعاء، فيها بيتا قديم

ساكنًا في الروح

تذكرت:

تاريخنا المجروح

والمرسوم في وجه النوافذ

والحجارة

والذي أصبحت:

أخشى عليه من القريب

ودونما سببٍ

أخاف عليه منه

ومن صراعات الإمارةْ.

لقد ضاقت بنا “الآن” بلا وطن والوطن البديل أضيق

وليس لنا عزاء إلا “سخاؤ الذكريات” التي تفيض علينا باستعادة اللحظة التي ضمنا فيها الوطن.

يحيا الوطن.

وكل الرحمة لفقيد اليمن الدكتور عبد العزيز المقالح.

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