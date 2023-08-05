جلسة حوارية في طرابلس حول دور المثقف الليبي

عُقِدت اليوم السبت، بالعاصمة طرابلس، جلسة حوارية حول دور المثقف الليبي وإشكاليات المرحلة الراهنة، ضمن فعاليات الموسم الصيفي الثقافي 2023م في دورته الأولى تحت شعار “تميزنا بتنوع ثقافتنا”.

وقال مدير الجلسة د. أحمد الهادي الرشراش، إن الجلسة تطرح دور المثقف في محاولة إحداث حراك مجتمعي مهم للنهوض بليبيا والخروج من الأزمة التي تعيشيها.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الليبية: “الدول لا ترتقي إلا بمثقفيها ونحن نحاول اليوم استقطاب النخب المثقفة للإدلاء بآرائها حول هذا الموضوع”.

وأوضح الرشراش أن الهدف من الجلسة هو إعطاء فرصة للنخب المثقفة في ليبيا لتدلي بآرائها حول التحديات السياسية والاقتصادية وغيرها للنهوض بليبيا.

وناقشت الجلسة محاور عدة منها (أولويات المسألة الثقافية والوظيفة التاريخية للثقافة – تفكيك الكراهيات المنفلتة – دور الثقافة في رأب الصراع والخطاب الهدام).

وتأتي هذه الجلسة ضمن البرنامج الثقافي الصيفي الذي تقيمه وزارة الثقافة في دورته الأولى لأجل إحداث حراك ثقافي للأدباء والشعراء والكتاب الليبيين.