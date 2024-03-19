جلسة لمجلس النوّاب حول ضريبة سعر صرف الدولار الأمريكي

عقد مجلس النواب، جلسته، الاثنين، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة.

وأفاد المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، بأن الجلسة ناقشت طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي من رئيس مجلس النواب فرض رسم (ضريبة) على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27%؟

واتفق أعضاء مجلس النواب بعد المناقشة والمداولة على ضرورة مُخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن التشاور مع رئاسة مجلس النواب طبقا للقوانين النافذة لملء الشواغر في عضوية مجلس إدارة المصرف.

كما تم الاتفاق على تقديم تقرير بقيمة الاحتياطي بمصرف ليبيا المركزي حتى تاريخه وتقديم تقرير بإيرادات بيع النقد الأجنبي منذ تغيير السعر.

وطالب أعضاء مجلس النواب في ختام الجلسة إرسال نسخة من بيان الأصول والخصوم للمصرف المركزي وتقديم تقارير مالية واقتصادية عن أوضاع المصرف وإرسال القوائم المالية المعتمدة، كما طالبوا باستدعاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة للجلسة القادمة لتقديم إحاطة للمجلس.

كما اتفق أعضاء المجلس على ضرورة تشكيل لجنة فنية من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس (المالية – الاقتصاد – الرقابة) وخبراء برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب لمتابعة مدى تأثير تغير سعر الصرف على دخل المواطن.