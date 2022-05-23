جلسة مرتقبة لمجلس الأمن حول ليبيا الخميس القادم

يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة تشاورية لبحث آخر الأوضاع في ليبيا، الخميس المقبل بنيويورك.

ووفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة من المقرر أن يقدم أعضاء المجلس إحاطات تعقبها مشاورات حول أعمال البعثة الأممية في ليبيا، حيث من المقرر أن يقدم رئيس لجنة العقوبات في ليبيا إحاطة أمام أعضاء المجلس لإطلاعهم على آخر أنشطة اللجنة.

وصوّت أعضاء المجلس الأمن الدولي بالإجماع في أبريل الماضي على مشروع قرار لبريطانيا يقضي بتمديد ولاية البعثة الأممية لمدة 3 أشهر تنتهي أواخر يوليو المقبل.