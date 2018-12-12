جماهير ليفربول.. شكراً روما على بيع محمد صلاح

وسجل الجناح المصري هدف فوز كتيبة “يورجن كلوب” في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وتأهل ليفربول بذلك إلى دور الـ16 من البطولة.

وأثنت جماهير ليفربول على أداء “صلاح” حيث وصفه أحد مشجعي الفريق بـ”الأسطورة”، في حين وجه آخر الشكر لنادي روما لموافقتهم على الاستغناء عن خدمات “صلاح” في صيف 2017 لصالح النادي الإنجليزي.

ووصف أحد مشجعي ليفربول اللاعب صاحب الـ26 عامًا بـ”الوحش”.

وتساءل آخر عن سبب عدم احتفال “صلاح” بهدفه أمام نابولي، وهو الأمر الذي حدث أيضًا في مباراة السبت الماضي أمام فريق بورنموث عندما سجل هاتريك ورفض الاحتفال.

ولكن عدم احتفال “صلاح” بأهدافه نال إعجاب بعض الجماهير الإنجليزية.

وسخر أكثر من مشجع من أولئك الذين كانوا يصفون “صلاح” بلاعب الموسم الواحد إشارة إلى أنه لن يستطيع تكرار ما فعله في الموسم الماضي عندما سجل 44 هدفًا في مختلف المسابقات.

وكتب أحدهم: “أنا مندهش لوجود بعض جماهير ليفربول تشعر بأن محمد صلاح يفكر في الرحيل عن الفريق”.

واتفق الكثير من مشجعي ليفربول على أن “أليسون” و”محمد صلاح” هما نجما ذلك اللقاء أمام نابولي.