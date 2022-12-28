جمعية أسر شهداء «بركان الغضب» تُرحب بمشروع المصالحة

أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، خلال لقائه اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس، ممثلي جمعية أسر شهداء بركان الغضب، على أهمية مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي، والخطوات التي اتخذها بالخصوص من أجل استقرار ليبيا.

واستعرض اللافي تجارب الدول التي سبقت ليبيا في هذا المجال، وكيفية الاستفادة منها لضمان نجاح مشروع المصالحة الذي يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي التي يتطلع له الليبيين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

هذا ورحب ممثلي الجمعية بمشروع المصالحة الوطنية الذي يقود ليبيا إلى الاستقرار، وأكدوا دعمهم له، والمساهمة في نجاحه.

وطالب ممثلو الجمعية بضرورة اهتمام الجهات ذات العلاقة بأسر وأهالي الشهداء والجرحى من المدنيين لضمان حقوقهم، واستكمال علاجهم بالداخل والخارج.

كما تم خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا على مختلف الأصعدة والجهود التي تبذل لتحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا.