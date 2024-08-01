«جنايات غريان» تقضي بإعدام متهم في قتل عمه وأسرته

أصدرت محكمة جنايات غريان حكماً بالإعدام على متهم أدين بارتكاب جريمة قتل راح ضحيتها ثلاثة أفراد من عائلته.

وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام في بلاغ، اليوم الخميس، فقد قضت المحكمة في جلستها الأخيرة بإدانة المتهم في قضية مقتل المواطنين يونس محمد حميد، وكريمة عبد السيد، ومرام يونس محمد، وهم عم المتهم وأفراد من أسرته.

وأكدت أن المتهم عقد العزم على قتل عمه وأفراد أسرته، حيث تربص أمام منزلهم حتى سنحت له الفرصة لإطلاق النار عليهم، مما أدى إلى وفاتهم على الفور.

وقامت النيابة العامة عقب الواقعة، بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات غريان، التي نظرت في القضية على مدار عدة جلسات قبل أن تصدر حكمها النهائي بإدانة المتهم وإنزال عقوبة الإعدام بحقه.