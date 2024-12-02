جنوب إفريقيا تعلّق على طرح عملة بديلة لـ«االدولار»

قال كريسبين فيري، المتحدث باسم وزارة خارجية جنوب إفريقيا، إن “بريكس” لا تناقش طرح عملة موحدة بدلا من الدولار، وتركز دول المجموعة على استخدام عملاتها الخاصة في التجارة”.

وذكر فيري، “أن المجموعة ركزت المناقشات مؤخرا، على التجارة بين الدول الأعضاء باستخدام عملاتها الوطنية”.

وأضاف في بيان: “تم مؤخرا تشويه المعلومات وهو ما تسبب بتشكيل تصور غير صحيح يفيد بأن “بريكس” تخطط لإنشاء عملة جديدة، المجموعة لا تناقش إنشاء عملة توحيد واحدة”.

ووفقا له، دعا “زعماء دول المجموعة إلى ضرورة إصلاح النظام المالي الدولي”، وقال “إن جنوب إفريقيا تدعم زيادة استخدام العملات الوطنية في التجارة الدولية والمعاملات المالية، لتخفيف تأثير تقلبات العملة و”لا تركز على التخلص من الدولار”.

هذا وكان “دونالد ترامب”، الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، هدد دول “بريكس” “بأنه سيفرض “رسوما جمركية بنسبة 100%” عليها إذا لم تتخل عن خططها لإنشاء عملة بديلة للدولار”.

يذكر أن “بريكس” هي مجموعة دولية تم إنشاؤها عام 2006، وتتولى روسيا رئاستها منذ الأول من يناير 2024، وتأسست مجموعة بريكس عام 2006، وعقد أول اجتماعاتتها في 2009، وتعتبر المجموعة نفسها بديلا عن الهيمنة الاقتصادية الغربية متمثلة في مجموعة الدول السبع الكبرى، بقيادة الولايات المتحدة، و”بريكس” هو مختصر للحروف الأولى باللغة اللاتتينية (BRICS) المكونة لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.