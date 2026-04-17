جنوب إفريقيا: واشنطن تفرض إملاءاتها علينا والاتحاد الأوروبي يحترم سيادتنا

اتهم وزير خارجية جنوب إفريقيا رونالد لامولا الولايات المتحدة بمحاولة فرض إملاءات سياسية على بلاده في ملفات السياسة الخارجية والداخلية، مؤكداً في المقابل أن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع بريتوريا على أساس احترام السيادة وعدم التدخل.

وجاءت تصريحات لامولا في مقابلة مع مجلة “ذا أفريكا ريبورت”، حيث أوضح أن جنوب إفريقيا تتعامل مع الدول الكبرى وفق مقاربات مختلفة، مشيراً إلى وجود تفاهمات مع ألمانيا في عدد من القضايا الدولية، من بينها الملف الفلسطيني، دون فرض أو إملاء مواقف سياسية على بريتوريا.

وأضاف وزير خارجية جنوب إفريقيا أن برلين، إلى جانب الاتحاد الأوروبي بشكل عام، تحترم مواقف بلاده السياسية والدبلوماسية، ولا تسعى لفرض رؤاها عليها، على عكس الولايات المتحدة التي، بحسب قوله، تحاول التأثير على توجهات السياسة الخارجية الجنوب إفريقية، بل وتمتد محاولاتها إلى الشأن الداخلي أيضاً.

وأكد لامولا أن هذا النهج الأمريكي يميز واشنطن عن شركاء آخرين في أوروبا، مشيراً إلى أن جنوب إفريقيا تسعى في المقابل إلى تعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع دول الاتحاد الأوروبي، خصوصاً ألمانيا وإسبانيا، في ظل تصاعد التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشير فيه تقارير إعلامية إلى تقارب متزايد بين جنوب إفريقيا وإسبانيا في عدد من القضايا الدولية، من بينها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والملف الإيراني، ما يعكس إعادة تموضع دبلوماسي لبريتوريا على الساحة الدولية.

وفي سياق متصل، كانت الولايات المتحدة قد زعمت سابقاً أن جنوب إفريقيا تشهد “إبادة جماعية” تستهدف الأقلية البيضاء، وهو ما انعكس على مستوى العلاقات الثنائية، حيث رفضت واشنطن منح اعتماد لممثلي بريتوريا في اجتماعات مجموعة العشرين، كما لم توجه دعوة رسمية للوفد الجنوب إفريقي إلى القمة المرتقبة في فلوريدا.

كما برزت أزمة دبلوماسية إضافية بعد تصريحات السفير الأمريكي ليو برينت بوزيل، الذي ربط تحسين العلاقات بين البلدين باستجابة جنوب إفريقيا لمطالب واشنطن، وهو ما اعتبرته بريتوريا تدخلاً مباشراً في شؤونها الداخلية ومحاولة للتعامل معها كدولة غير ذات سيادة.

ورد المتحدث باسم الرئاسة الجنوب إفريقية فينسينت ماغوينيا على تلك التصريحات بالقول إن العديد من المطالب الأمريكية تتعلق بالشأن الداخلي لجنوب إفريقيا ولا تخص أي طرف خارجي، مشيراً إلى أن لغة الخطاب الأمريكي تعكس نهجاً غير مقبول في العلاقات الدولية.

وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت مزيداً من التوتر بعد تصريحات ومواقف متبادلة بشأن قضايا حقوقية وسياسية، في وقت تسعى فيه جنوب إفريقيا إلى توسيع شراكاتها مع أوروبا وإعادة موازنة علاقاتها الدولية بعيداً عن الضغوط الأمريكية.