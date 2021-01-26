جنوب افريقيا تُطالب بايدن التراجع عن قرار الاعتراف بالسيادة المغربية على «الصحراء الغربية»

افادت مصادر اعلامية في جنوب افريقيا ان رئيس البلاد سيريل رامافوزا طالب الرئيس الامريكي الجديد جو بايدن التراجع عن الاعتراف الامريكي بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية والذي وصفة “بالغير القانوني”.

وقال رامافوزا الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الافريقي ايضا، خلال كلمه له امام اللجنة التنفيذية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم يوم الاحد ان “على الولايات المتحدة التراجع بسرعة عن اعترافها غير القانوني وفرض سيادة المغرب على الصحراء الغربية”. وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء “الصحراوية”.

واعرب رامافوزا عن قلقة “عدم احراز تقدم في حل قضية الصحراء الغربية و تقرير المصير بحق السكان المحليين في والاستقلال الكامل” مؤكدا ان “جنوب افريقيا ستكثف جهودها في الاتحاد الافريقي في هذا الاطار”.

وكانت وزيرة الخارجية الجنوب افريقية ناليدي باندور طالبت الرئيس الامريكي جو بايدن بالغاء قرار دونالد ترامب حول اعترافه “بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية”. واعربت عن أملها “ان تعكس ادارة بايدن القرار الاخير لادارة ترامب” وشددت على ان “القرار يتعارض مع قرارات الامم المتحدة التي طالبت باجراء استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية والذي تأخر نحو 3 عقود”.

وفي سياق متصل ذكرت مصادر إعلامية صهيونية قبل ايام، استنادا إلى مصادر داخل الحزب الديمقراطي أن جو بايدن استقبل بترحيب كبير قرار المغرب إعادة علاقاته مع الكيان الصهيوني وكذلك الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وأن إدارة الرئيس الجديد تعتبر المملكة حليفا أساسيا يمكن الاعتماد عليه كمحاور رئيسي بمنطقة شمال إفريقيا، مستبعدة بذلك أي نية لدى الإدارة الجديدة للتراجع عن قرار الإدارة السابقة.