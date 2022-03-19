جهاز الأمن الداخلي يُعلن تحرير الطفلة «آية باشاغا»

أعلن جهاز الأمن الداخلي، ليل الجمعة/السبت، عن تحرير الطفلة المختطفة آية باشاغا.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، برجوع الطفلة آية محمد باشاغا إلى أهلها، بعد اتخاذه كافة الإجراءات القانونية والبدء في كشف ملابسات الواقعة.

وأكد جهاز الأمن الداخلي بأنه سوف يُسخر كافة الإمكانيات وما استطاع للحفاظ على أمن وسلامة الوطني والمواطن.

ونشر الجهاز تسجيلا مرئياً للطفلة آية باشاغا ووالدها الذي حكى قصة اختطافها من أمام مدرستها بالعاصمة طرابلس، وكيف تمت إعادتها من قِبل جهاز الأمن.

وفي وقت لاحق، أعلن الجهاز عن ضبط المدعو “ع،ج،أ” المتروط في هذه الجريمة

ونوه جهاز الأمن الداخلي لكافة أبناء الوطن والتي قد تواجههم مثل هذه الوقائع أو غيرها، بعدم نشر أرقام الهواتف الخاصة بهم عبر صفحات التواصل الاجتماعي وذلك لاستغلالها من قِبل أطراف خارجية غايتها الابتزاز والتشويش على الجهات الأمنية للحصول على الأموال.

نظرا لوجود بعض الملابسات التي تم الوصول اليها ولم نفصح عنها في حينها لامكانية الاستمرار لضبط المتورطين في واقعة اختطاف… تم النشر بواسطة ‏جهاز الأمن الداخلي‏ في الجمعة، ١٨ مارس ٢٠٢٢