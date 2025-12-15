«جهاز الإمداد الطبي» يعزز جاهزية القطاع الصحي

استلم جهاز الإمداد الطبي اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 شحنة جديدة من مشغّلات غسيل الكلى تضم 60 حاوية بطول 40 قدم.

والشحنة مقدمة من شركة Baxter السويدية ووُضعت في المخازن المركزية ضمن خطة تعزيز المخزون الاستراتيجي ودعم المنظومة الصحية الوطنية.

تأتي هذه الدفعة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لأمراض الكلى لضمان استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الفشل الكلوي في جميع أنحاء البلاد.

وتُعد مشغّلات غسيل الكلى من التجهيزات الأساسية للرعاية الصحية، ويحرص جهاز الإمداد الطبي على توفيرها بانتظام ضمن منظومة متكاملة تضمن الجودة وسرعة التوزيع.

وفي إطار دعم القطاع الصحي، شرع الجهاز في توزيع دفعات جديدة من الأدوية العامة والمحاليل الوريدية والمستلزمات الطبية على المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف المناطق.

وقد نُفذت عمليات التوزيع وفق آلية منظمة وشفافة، مع مراعاة احتياجات كل مؤسسة صحية، بما يعزز جاهزية المرافق الطبية ويضمن استجابة سريعة للاحتياجات الطبية المتزايدة.

وتشمل التوزيعات مستشفيات ومراكز صحية متعددة، منها مستشفى الخضراء العام، مستشفى طرابلس الجامعي، مستشفى أبوسليم للحوادث، مستشفى الزاوية الطبي، مستشفى الزنتان العام، مستشفى تاجوراء للقلب، مراكز أورام طرابلس وصبراته وغريان، مستشفى جنزور العام، مركز الكلى غريان، مستشفى علي عمر عسكر، مستشفى صرمان العام، مستشفى الرجبان القروي.

كم تشمل مستشفى ترونه القروي، مصحة النفط Oil Clinic، مستشفى السكري والغدد الصماء، مستشفى أبوصرة القروي، مستشفى الشرطة، مستشفى رقدالين القروي، مستشفى العين صرمان، مستشفى درج القروي، العيادات المجمعة في الزنتان والعلالقة وسوق العلالقة صبراته والبدري، مستشفى بير الأسطى ميلاد التخصصي، خدمات الكلى جنزور، السكر والغدد الصماء طرابلس، مخازن مكاتب الصيدلة في الزاوية وزوارة ونالوت.

وأيضاً تشمل مستشفى بير هويسة، فرع جهاز الإمداد الطبي المنطقة الوسطى، مستشفى بن وليد العام، مستشفى الطب الوقائي، مستشفى الجديدة العام، مستشفى أبي ستة للصدرية، مستشفى تشخيص أمراض الكلى، مستشفى درج القروي، مستشفى معيتيقة، عيادة ديوان مجلس الوزراء، مستشفى الحوادث أبوسليم، مستشفى الطويبية القروي، مستشفى طرابلس المركزي.

كذلك تشمل مستشفى أولاد عيسى، مستشفى فسانو، مركز طرابلس لخدمات الكلى، مستشفى أبو صرة العام، مستشفى الرازي للأمراض النفسية، وغيرها من المرافق الصحية الحيوية.

ويؤكد جهاز الإمداد الطبي أن هذه الإجراءات جزء من خطة استراتيجية طويلة الأمد لتأمين الإمدادات الطبية الحيوية، دعمًا لجهود الدولة في تطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.