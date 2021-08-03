جهاز النهر الصناعي: أعمال التخريب تُهدّد إمدادات المياه

قال مدير عام منظومة الحساونة – جهل الجفارة بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي يونس التليسي، إن إمدادات المياه مهددة بالتوقف بسبب الأعمال التخريبية التي تطال البنى التحتية وبعض المحطات المائية.

وأضاف التليسي في تصريح لصحيفة “العربي الجديد”، أن انفجارا بعبوات ناسفة أحدث أضراراً في الخط المائي الشرقي الذي يتجه من مدينة الشويرف (417 كلم شمال طرابلس)، إلى مصراتة، وهو ما تسبب في انقطاع المياه عن المنطقة الوسطى.

وأوضح أن “بعض الخارجين على القانون يقومون بزراعة ألغام متفجرة، حيث تعرضت محطات لخمس عمليات تفجيرية وتخريبية”، مطالباً الحكومة والأجهزة الأمنية بالتدخل لوقف هذه الممارسات.

وكانت بلدية مصراتة قد أعلنت في وقت سابق، أن خط النقل الرئيسي لمياه النهر الصناعي المغذي للمدينة تعرض لأعمال تخريبية تمثلت في تفجير إحدى محطات النقل الرئيسية بالقرب من منطقة الشويرف.

وأكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي استمرار أعمال فحص الأنابيب المتضررة على مسار الخط الناقل “تازربو- بنغازي” بالقرب من مدينة أوجلة، وذلك لتقييم حجم الضرر، حيث أن كمية المياه المتوافرة سنويا تبلغ نحو 650 مليون قدم مكعبة موزعة على 6.9 ملايين نسمة.

وتعرضت منظومة الحساونة – سهل الجفارة للأضرار، وهي تعتبر المزود الرئيسي للعاصمة طرابلس البالغ عدد سكانها مليوني نسمة، ويصل استهلاكهم إلى 540 ألف لتر من الماء يومياً.

وتحصل اعتداءات متكررة على منظومة النهر الصناعي، الأمر الذي جعل مسؤولي الجهاز يكررون مطالبتهم للجهات المعنية بتوفير الأمان لخطوط نقل المياه، ومحاسبة المخالفين، وسط انقطاع المياه عن المواطنين.