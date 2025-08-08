جهاز دعم الاستقرار: لا علاقة لعناصرنا بـ«الجريمة» المرتكبة أمس ونحذّر من ترويج الإشاعات

أصدر جهاز دعم الاستقرار بياناً توضيحياً نفى فيه بشكل قاطع صحة ما تم تداوله على بعض الصفحات حول تورط عناصره في جريمة وقعت يوم أمس، مؤكداً أن تلك الأخبار “مغلوطة وموجهة” وتستهدف الإساءة للجهاز دون أي دليل أو سند قانوني.

وأوضح البيان أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الواقعة، وأن الجهاز يتابع ويتعاون معها بشكل كامل لضمان الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة الجناة الفعليين.

وحذر جهاز دعم الاستقرار من الاستمرار في نشر الأكاذيب والإشاعات، مؤكداً احتفاظه بحقه القانوني في ملاحقة كل من يسيء أو يروج معلومات مضللة، مشدداً على أنه يعمل ضمن إطار القانون وبكل مهنية لحماية الوطن والمواطن.