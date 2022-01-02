جهاز دعم الاستقرار: هدفنا خدمة المواطن وليس التجبر عليه

أكد جهاز دعم الاستقرار، أن هدفه هو خدمة المواطن وليس التجبر عليه.
جاء ذلك على لسان مدير مكتب شؤون جهاز دعم الاستقرار عبد السلام المسعودي، خلال اجتماعه بعدد من منتسبي الجهاز، ضمن نشاطاته التعبوية والتوعوية لعناصر جهاز دعم الاستقرار.
وخلال كلمته التي وجهها لعناصر الجهاز، أكد المسعودي على أهمية تفاني أعضاء الجهاز في عملهم، وأنه لا حصانة لأحد إلا بالقانون، مشدداً على ضرورة الانضباط وعكس الصورة الحسنة للجهاز وأعضائه.
ونوه مدير مكتب شؤون الجهاز إلى أن المسؤولية الأولى التي يحملها الجهاز على عاتقه، هو استتباب الأمن للمواطنين والمؤسسات في كافة ربوع ليبيا، ويعتبر رجال الجهاز بعزيمتهم وانضباطهم هم سفراء الجهاز في مختلف بقاع الوطن.
كما أكد المسعودي في كلمته، أن هدف الجهاز الأول هو خدمة المواطن، وليس التجبر عليه، لأن الشعب الليبي بكل مكوناته هو السيد.
وتم إنشاء الجهاز بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقاً رقم 38 لسنة 2021م.
وبحسب ما نصت المادة الرابعة من القرار، يتولى الجهاز الاختصاصات والمهام الآتية:
- تعزيز الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية المقرات الرسمية للدولة من أية تهديدات أمنية، وكذلك تعزيز حماية المسؤولين كلما تطلب الأمر ذلك، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة
- المشاركة في تأمين وحماية الاحتفالات والمناسبات الرسمية، وكذلك النشاطات الشعبية، ونشاط مؤسسات المجتمع المدني المأذون لها من الجهات المختصة
- المشاركة كلما اقتضت الضرورة في تنفيذ العمليات القتالية بما في ذلك عمليات الاقتحام والمداهمة والملاحقة الأمنية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة
- مكافحة الشغب وفض الاشتباكات التي ينفذها المسلحون الخارجون عن القانون في المدن والقرى الليبية بالتعاون مع مديريات الأمن والأجهزة المختصة بالمدينة
- المشاركة في عمليات القبض وملاحقة المطلوبين في القضايا التي تهدد الأمن القومي للدولة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية
- نشر الوعي الأمني بين شرائح المجتمع وتبني ثقافة عدم الاحتكام للسلاح، وفض المنازعات والخلافات عبر الجهات القضائية والأمنية والاجتماعية ودعم برامج جمع السلاح غير المرخص
- التعاون الأمني وتبادل المعلومات مع كافة الأجهزة الأمنية المختصة بشأن مكافحة كل ما يهدد الأمن القومي واستقرار المجتمع
- المساهمة في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية
- أية مهام أخرى تسند له من قِبل المجلس الرئاسي وفقا للتشريعات النافذة
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