جهاز دعم الاستقرار: هدفنا خدمة المواطن وليس التجبر عليه

أكد جهاز دعم الاستقرار، أن هدفه هو خدمة المواطن وليس التجبر عليه.

جاء ذلك على لسان مدير مكتب شؤون جهاز دعم الاستقرار عبد السلام المسعودي، خلال اجتماعه بعدد من منتسبي الجهاز، ضمن نشاطاته التعبوية والتوعوية لعناصر جهاز دعم الاستقرار.

وخلال كلمته التي وجهها لعناصر الجهاز، أكد المسعودي على أهمية تفاني أعضاء الجهاز في عملهم، وأنه لا حصانة لأحد إلا بالقانون، مشدداً على ضرورة الانضباط وعكس الصورة الحسنة للجهاز وأعضائه.

ونوه مدير مكتب شؤون الجهاز إلى أن المسؤولية الأولى التي يحملها الجهاز على عاتقه، هو استتباب الأمن للمواطنين والمؤسسات في كافة ربوع ليبيا، ويعتبر رجال الجهاز بعزيمتهم وانضباطهم هم سفراء الجهاز في مختلف بقاع الوطن.

كما أكد المسعودي في كلمته، أن هدف الجهاز الأول هو خدمة المواطن، وليس التجبر عليه، لأن الشعب الليبي بكل مكوناته هو السيد.

وتم إنشاء الجهاز بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقاً رقم 38 لسنة 2021م.

وبحسب ما نصت المادة الرابعة من القرار، يتولى الجهاز الاختصاصات والمهام الآتية: