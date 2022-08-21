جهاز دعم الاستقرار يضبط مهاجرين غير شرعيين

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الأحد، عن ضبط مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين.

وأفاد الجهاز في بلاغ، بأنه ضمن مهامه في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فقد تمكن مكتب زوارة-رأس إجدير من ضبط 20 مهاجراً غير شرعي يحملون الجنسية المصرية.

وعقب ضبطهم، تم نقل المهاجرين غير القانونيين إلى مركز الإيواء المايا التابع لجهاز دعم الاستقرار.

وشدّد جهاز دعم الاستقرار أنه سيضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التورط في الاتجار بالبشر وامتهان تهريب المهاجرين غير الشرعيين، لما فيه من مساس بالأمن القومي الليبي وأمن المواطنين.