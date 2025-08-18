«جهاز مكافحة الهجرة» يسترجع 4,500 دولار و37 ألف دينار مسروقة

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أن إدارته الأمنية تمكنت من ضبط عمالة وافدة من جنسية أفريقية تورطت في سرقة مبلغ مالي يقدّر بـ(4,500) دولار أمريكي و(37,000) دينار ليبي من منزل أحد المواطنين في بنغازي.

وأوضح الجهاز أن التحريات انطلقت فور تلقي شكوى المتضرر، حيث جرى تكليف فريق أمني بالبحث والتحري بإشراف مدير إدارة العمليات الأمنية، وبالاستعانة بمترجم خلال التحقيق، اعترف المتهمان بارتكاب واقعة السرقة من منزل المواطن الذي كانا يعملان لديه.

وأشار البيان إلى أنه جرى ضبط العمالة وإحالتها إلى مركز إيواء بنغازي الكبرى لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما تم استرجاع المبالغ المسروقة وتسليمها لصاحبها.

ودعا جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم تشغيل العمالة الوافدة بطرق غير قانونية أو خارج الأطر الرسمية، مؤكداً أن العديد من الجرائم سُجلت ضد هذه الفئة لدى مراكز الشرطة والنيابة العامة.