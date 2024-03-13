جهاز يُلصق على الحلق يساعد على التحدث دون استخدام الأحبال الصوتية

كشفت دراسة حديثة عن جهاز طبي يُلصق على الحلق يمكنه المساعدة على التحدث دون الاعتماد على الأحبال الصوتية بدعم من الذكاء الاصطناعي، بحسب ما نشرته مجلة نيتشر كومونيكيشنز.



وتعتبر اضطرابات الصوت الناتجة عن تضرر الأحبال الصوتية بسبب الأمراض المختلفة أو التعافي بعد العمليات الجراحية لسرطان الحنجرة من الأسباب الشائعة لخلل النطق.

ويسعى العلماء لتطوير جهاز طبي غير جراحي يمكن ارتداؤه وقادر على مساعدة المرضى على التواصل في أثناء التعافي من اضطرابات الصوت قبل وبعد العلاج.

ويعتمد هذا الجهاز على حركات عضلات الحنجرة وليس على الحبال الصوتية، ما قد يساعد على استعادة وظيفة الصوت للمرضى الذين يعانون خللاً في الأحبال الصوتية.

ومع ذلك، لا يزال هذا الابتكار بعيداً من القدرة على حل اضطرابات النطق بشكلٍ ملموس، كما أن الباحثين توقعوا ألّا يكون الجهاز متوفراً في الحياة الواقعية إلا بعد سنوات، إذ إنه لم يُجرَ اختباره سوى على ثمانية أشخاص فقط ممن لديهم مشكلات لغوية.