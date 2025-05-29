جهود أمنية متواصلة في طرابلس لتعزيز الاستقرار وتأمين الانتخابات البلدية

تواصل إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تنفيذ التزاماتها الأمنية، من خلال انتشار وحداتها في مناطق التماس داخل العاصمة طرابلس، ضمن جهود تنفيذ الترتيبات الأمنية المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية ذات الصلة.

وتسير فرق الإدارة دوريات مكثفة انطلاقًا من مركزها الميداني لتعزيز وجودها الأمني وفرض الاستقرار في المناطق الحساسة والحيوية بالعاصمة.

الدعم المركزي يكثف الدوريات في مواقع حيوية لتعزيز الأمن بالعاصمة

في إطار تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس، تواصل الإدارة العامة للدعم المركزي جهودها الميدانية عبر تكثيف الدوريات وتمركز الوحدات الأمنية في عدد من المواقع الحيوية، بهدف حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز الشعور بالأمان لدى المواطنين.

تأمين شحنة المواد الانتخابية استعدادًا لانتخابات المجالس البلدية

استعدادًا لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية)، قامت إدارة تأمين وحماية الانتخابات، بالتعاون مع إدارة المهام الخاصة وإدارة حماية الشخصيات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، ودوريات مديريات الأمن بالمناطق، صباح اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، بتأمين شحنة من المواد الانتخابية من مخازن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس إلى مكاتب الإدارات الانتخابية في بنغازي، سرت، إجدابيا، والشاطئ.

وقد تم تنفيذ العملية تحت إشراف مباشر من الغرفة الرئيسية لتأمين العمليات الانتخابية والغرف الفرعية بمديريات الأمن، لضمان سير العملية الانتخابية بأمان وشفافية.