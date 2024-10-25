جولات تفتيشية على المصحات بطرابلس

أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية استمرار جولات مفتشي فرع طرابلس رفقة الحرس البلدي على المصحات داخل العاصمة.

وبحسب ما أفاد المركز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فإن ذلك يأتي للتأكد من مدى مطابقة المصحات للمواصفات الليبية والاشتراطات الصحية المطلوبة.

وتم خلال الجولات تسجيل عدة ملاحظات تمثلت في:

عدم وجود مادة التعقيم سايدكس (Sidex)

عدم وجود فرشة لتنظيف الأدوات

الشهائد الصحية غير مطابقة

عدم وجود ترخيص من وزارة الصحه

الإجراءات القانونية المتخدة

هذا وتم توجيه إنذار بضرورة تنفيذ التعديلات مع المتابعه والملاحظة