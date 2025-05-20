جولة أمنية موسعة في طرابلس لتعزيز الاستقرار وبسط سيادة القانون

نفذت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الثلاثاء، جولة أمنية موسعة في عدد من مناطق العاصمة طرابلس، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والمجاهرة به.

وتهدف هذه الجولة إلى رفع مستوى الجاهزية الأمنية، وبسط الأمن والاستقرار في المناطق المستهدفة، بالإضافة إلى رصد ومتابعة أي مظاهر مخالفة للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.:

وتأتي هذه الجولة الأمنية ضمن سلسلة من الحملات التي تنفذها إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، في إطار خطة وزارة الداخلية لفرض الأمن وتعزيز سيادة القانون في العاصمة طرابلس.

وتشهد المدينة بين الحين والآخر تنفيذ مثل هذه المهام الأمنية التي تهدف إلى الحد من الظواهر السلبية، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وضمان سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وتؤكد الوزارة من خلال هذه التحركات على استمرارها في متابعة الأوضاع الأمنية والتعامل الحازم مع أي خروقات وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.