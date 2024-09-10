جولة تفقدية لسد وادي غان في غريان

قام مدير أمن مديرية أمن شرق الجبل الغربي اللواء أسامة دحيدح، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لسد وادي غان، رفقة عميد بلدية غريان ووكيل البلدية، ورئيس مركز الشرطة الزراعية فرع غريان.

والتقى الوفد خلال الزيارة مع مدير إدارة المشروعات ومدير إدارة السدود، ومشرف سد وادي غان، حيث تم مناقشة سير العمل النموذجي في السد والاطلاع على الجهود المبذولة لتأمين المنشأة وحمايتها.

كما تم التأكيد خلال الزيارة على اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة، وذلك حفاظًا على ممتلكات وأرواح المواطنين.

وتأتي هذه الجولة في إطار جهود مديرية أمن شرق الجبل لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المنشآت الحيوية في المنطقة، بما يضمن استمرار عملها بكفاءة وأمان، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

يُشار إلى أن سد وادي غان هو سد يقع في وادي الهيرة شمال غريان بـ14 كيلومتر، وأُنشئ في عام 1982 وكان الغرض الرئيسي من السد هو توفير المياه وإمدادها من أجل الزراعة في تلك المنطقة.