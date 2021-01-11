جونسون: بريطانيا تُواجه لحظة عصيبة بسبب نقص الأكسجين

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أن بلاده تشهد “لحظة عصيبة” بسبب جائحة كورونا، معلنا أن هناك نقصا في الأكسجين في بعض المناطق.

ونقلت وكالة “رويترز” عن جونسون قوله: “هذا سباق مع الزمن، لأننا جميعا نرى التهديد الذي تواجهه هيئة الصحة الوطنية والضغوط التي تتعرض لها والطلب على وحدات الرعاية المكثفة والضغط على الأسرة المزودة بأجهزة التنفس الصناعي حتى أننا نرى نقص الأكسجين في بعض المناطق”.

وأضاف: “إنها لحظة صعبة للغاية … أسوأ ما في الأمر بالنسبة لنا الآن هو السماح للنجاح في برامج التطعيم بخلق حالة من الرضى عن النفس فيما يتعلق بوضع الجائحة”، مؤكدا أن نحو 40 بالمئة ممن تجاوزت أعمارهم 80 عاما في البلاد تلقوا اللقاح بالفعل و23 بالمئة من سكان دور رعاية المسنين.

وردا على سؤال عما إذا كان سيُشدّد إجراءات العزل العام، قال جونسون إن “على الجميع اتباع القواعد لكن إذا لم يحدث ذلك سيتم تشديد الإجراءات”.