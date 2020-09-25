حادثة طعن قرب مقر مجلة «شارلي إبدو» في باريس

أصيب شخصين اثنين على الأقل بطعنات، اليوم الجمعة، قرب مقر مجلة “شارلي إبدو” السابق في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في واقعة تحقق فيها شرطة مكافحة الإرهاب.

ونقلت وكالة “رويترز” عن شرطة باريس قولها، إنها ألقت القبض على مشتبه به، وذكرت إذاعة فرانس إنفو إن مشتبها به آخر اعتُقل أيضا.

كان رئيس الوزراء جان كاستيكس قد ذكر في وقت سابق أن أربعة أصيبوا طعنا، لكن مصدرا بالشرطة صرح لـ”رويترز” لاحقا بأن هناك مصابين اثنين أحدهما في حالة خطيرة.

وظهر كاستيكس في لقطات بثها تلفزيون “بي.إف.إم” وهو يتفقد موقع الهجوم بصحبة وزير الداخلية جيرالد دارمانان ورئيسة بلدية باريس آن ايدالجو.

وقال شاهد لإذاعة أوروبا 1: ”كنت في مكتبي وسمعت صراخا في الشارع. نظرت من النافذة وشاهدت امرأة ملقاة على الأرض ومصابة بجرح في وجهها قد يكون نتج عن سنجة (سكين طويل)“.

وأضاف: ”شاهدت جارا ثانيا على الأرض وذهبت للمساعدة“.

وقالت شرطة باريس إنها ألقت القبض على شخص بالقرب من دار أوبرا الباستيل.

ونقلت إذاعة أوروبا 1 عن مسؤولين بالشرطة قولهم إن المشتبه به يبلغ من العمر 18 عاما ومعروف لدى الأجهزة الأمنية، كما ذكرت أنه مولود في باكستان.

وذكر مصدر بالشرطة أنه تم العثور على سنجة في مكان الحادث وتحدثت مصادر أخرى عن العثور على ساطور.

وقال مكتب المدعي العام المسؤول عن قضايا الإرهاب إنه يحقق في الواقعة.

وفي وقت لاحق، أكدت الحكومة الفرنسية أن عملية الطعن أسفرت عن إصابة شخصين، وأن السلطات ترجح أن الاعتداء يحمل طابعا إرهابيا.

وصرح رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس للصحفيين، بأن المصابين جراء عملية الطعن صحفيان من فريق وكالة Premières Lignes، مشيرا إلى حياتهما ليست في خطر الآن.

وأعلن رئيس الحكومة الفرنسية أن شرطة مكافحة الإرهاب تحقق في الحادث، موضحا أن انضمام المحققين المختصين في قضايا الإرهاب إلى التحقيق جاء لكون الهجوم قد نفذ في مكان رمزي وبالتزامن مع محاكمة منفذي الاعتداء الذي أودى في يناير 2015 بأرواح 12 من صحفيي “شارلي إبدو”.

وأكد مكتب الادعاء المعني بجرائم مكافحة الإرهاب في فرنسا اعتقال شخص يعتقد أنه المنفذ الرئيسي للهجوم ومشتبه فيه آخر في القضية.

وأعلن رئيس الحكومة الفرنسية أن شرطة مكافحة الإرهاب تحقق في الحادث، موضحا أن انضمام المحققين المختصين في قضايا الإرهاب إلى التحقيق جاء لكون الهجوم قد نفذ في مكان رمزي وبالتزامن مع محاكمة منفذي الاعتداء الذي أودى في يناير 2015 بأرواح 12 من صحفيي “شارلي إبدو”.

وأكد مكتب الادعاء المعني بجرائم مكافحة الإرهاب في فرنسا اعتقال شخص يعتقد أنه المنفذ الرئيسي للهجوم ومشتبه فيه آخر في القضية.