حادث على «طريق المطار» في طرابلس.. الشرطة تحذّر

أعلنت مديرية أمن طرابلس إصابة شخص أجنبي الجنسية إثر حادث مروري وقع على طريق المطار، بعدما اصطدمت به مركبة أثناء عبوره الطريق، فيما باشرت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد ملابسات الواقعة.

وأوضحت المديرية أن دوريات مرور أبوسليم، برفقة عضو من قسم التصوير الجنائي، انتقلت فورًا إلى مكان الحادث، حيث جرى معاينة الموقع واتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أهمية التزام سائقي المركبات بقواعد السلامة المرورية، داعية إلى التقيد بالسرعات المحددة والانتباه لحركة المشاة، خاصة على الطرق الحيوية التي تشهد كثافة في حركة المركبات والمارة.

كما شددت المديرية على ضرورة منح المشاة الأولوية عند ممرات العبور، والابتعاد عن استخدام الهاتف أثناء القيادة، باعتبار أن هذه السلوكيات من أبرز أسباب وقوع الحوادث المرورية.

ودعت المديرية المشاة إلى استخدام الأماكن المخصصة للعبور، وتجنب قطع الطرق من المناطق غير الآمنة، حفاظًا على سلامتهم وتقليل مخاطر الحوادث.

وتأتي هذه التوجيهات ضمن جهود مديرية أمن طرابلس لتعزيز الوعي المروري والحد من الحوادث، عبر التأكيد على مسؤولية السائقين والمشاة في الحفاظ على السلامة العامة داخل الطرقات.