حادث دهس في إسرائيل.. نتنياهو يعين رئيساً لـ«مجلس الأمن القومي»

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بوقوع إصابات جراء حادث دهس عند مفترق غوش عتصيون جنوب بيت لحم، قبل أن تؤكد الجهات الطبية الإسرائيلية ارتفاع عدد الإصابات إلى أربع إصابات، مع تحرك قوات الأمن إلى الموقع فور وقوع الحادث.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل منفذ عملية الدهس في محيط تجمع غوش عتصيون، فيما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل الشاب أمجد جواد عبد الفتاح نتشة برصاص الجيش الإسرائيلي عند مفرق عتصيون جنوب بيت لحم.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة وقوع حادث الدهس قرب مستوطنة غوش عتصيون، وسط حالة استنفار أمني في المنطقة.

وفي تطور موازٍ، أفادت القناة 12 العبرية بوقوع إصابات في منطقة بيت هيلل في إصبع الجليل شمال إسرائيل، جراء انفجار مسيّرة انقضاضية تابعة لحزب الله اللبناني، مع تسجيل ست إصابات بينها ثلاث حالات خطيرة، وفق تقارير إعلامية إسرائيلية.

وأشارت التقارير إلى أن فرق الإطفاء عملت في موقع ارتطام المسيّرة داخل أحد المباني، مع تأكيد عدم وجود عالقين، وقيام الطواقم بفصل مصادر الطاقة في المكان، فيما جرى تداول مقاطع مصورة للحظة الانفجار.

ويأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية واسعة منذ أيام في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي شمال نهر الليطاني جنوب لبنان.

وفي سياق منفصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين شموئيل بن عزرا رئيسًا لهيئة الأمن القومي ومستشارًا لشؤون الأمن القومي، مشيرًا إلى أنه يمتلك خبرة تزيد عن ثلاثين عامًا في مجال أمن الدولة، وتولى قيادة مشاريع عسكرية وتكنولوجية بارزة من بينها تطوير صاروخ “أرو 3”.

وأوضح البيان أن بن عزرا شغل سابقًا مناصب رفيعة في جهاز الأمن العام “الشاباك”، من بينها رئاسة قسم العمليات والتكنولوجيا السيبرانية، إضافة إلى حصوله على عدة شهادات أكاديمية في الفيزياء التطبيقية وإدارة الأعمال والعلوم السياسية في مجال الأمن القومي.

وفي قطاع غزة، أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بسقوط قتيل و18 مصابًا على الأقل جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الميناء غرب مدينة غزة، مع نقل الجرحى لتلقي العلاج وسط ضغط متزايد على المنظومة الصحية.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظات القصف داخل منطقة الميناء، التي تُعد من المناطق الحيوية في القطاع، حيث تتواصل الضربات الجوية الإسرائيلية ضمن تصعيد عسكري مستمر يفاقم الوضع الإنساني.

وتتزايد في الوقت نفسه الدعوات الدولية لوقف التصعيد وتوفير الحماية للمدنيين، في ظل اتساع نطاق العمليات العسكرية في غزة وتعدد الجبهات المرتبطة بها.