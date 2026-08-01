حادث قاتل على «طريق الدائري الثالث».. أمن طرابلس تكشف السبب

لقي شخص مصرعه إثر حادث مروري وقع على طريق الدائري الثالث في العاصمة الليبية طرابلس، نتيجة عدم الانتباه أثناء القيادة، بحسب ما أفادت به مديرية أمن طرابلس.

وقالت المديرية في بيان نشرته السبت 1 أغسطس 2026، إن دوريات مرور السريع انتقلت بشكل عاجل إلى موقع الحادث برفقة عضو التصوير الجنائي، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أهمية الالتزام بالانتباه الكامل أثناء القيادة، وتجنب كل ما يمكن أن يسبب تشتت السائق، مشيرة إلى أن لحظات قصيرة من عدم التركيز قد تؤدي إلى حوادث تغير حياة الأشخاص.

ويأتي الحادث ضمن سلسلة الحوادث المرورية التي تشهدها الطرق نتيجة عوامل متعددة، بينها السرعة وعدم الانتباه ومخالفة قواعد السلامة المرورية.