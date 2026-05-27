حادث مروع في أمريكا.. تسرب «مواد كيميائية» يخلّف ضحايا

شهدت ولاية واشنطن في شمال غربي الولايات المتحدة حادثًا صناعيًا خطيرًا أسفر عن سقوط قتلى وإصابات خطرة، إثر تسرب مواد كيميائية داخل مصنع لإنتاج الورق، بعد انفجار خزان يحتوي على مادة كيميائية تُعرف باسم «المحلول الأبيض».

وأعلنت السلطات المحلية، في بيانٍ مشترك صادر عن شركة «نيبون دايناويف باكيدجينغ» وإدارة إطفاء لونغفيو، وقوع وفيات مرتبطة بالحادث، إلى جانب تسجيل إصابات خطرة متعددة، في واقعةٍ هزّت المنطقة الصناعية وأثارت حالة من الاستنفار الأمني والطبي.

وأوضح البيان أن الخزان المنفجر كان يحتوي على «المحلول الأبيض»، وهو خليط كيميائي يتكوّن من هيدروكسيد الصوديوم وكبريتيد الصوديوم، ويُستخدم في المراحل الأولى من صناعة الورق لتفكيك رقائق الخشب وتحويلها إلى اللب الأساسي المستخدم في الإنتاج.

ويُعَدُّ هذا المحلول من المواد الصناعية الحساسة التي تدخل في عمليات تصنيع الورق، ما يجعل أي تسرب أو انفجار مرتبط به حادثًا عالي الخطورة على العاملين داخل المنشآت الصناعية.

وأكدت السلطات عدم وجود خطر مباشر على العامة في المناطق المحيطة، رغم طبيعة المواد المتسربة، لكنها امتنعت عن تقديم تفاصيل دقيقة بشأن حجم التسرب أو العدد النهائي للضحايا، في وقتٍ تتواصل فيه عمليات التقييم الميداني.

وأفادت تقارير محلية، من بينها صحيفة «سياتل تايمز»، أن الحادث أسفر عن إصابة نحو 10 أشخاص، بينهم 9 من موظفي المصنع وعنصر إطفاء واحد، بينما لا تزال المعلومات بشأن عدد القتلى والمفقودين غير مكتملة حتى الآن.

وأظهرت صور ميدانية التقطتها طائرة مسيّرة خزان المواد الكيميائية بعد انفجاره داخل المصنع التابع لشركة «نيبون دايناويف باكيدجينغ»، التابعة لمجموعة «نيبون بيبر» اليابانية، في مشهد يعكس حجم الدمار الذي خلّفه الحادث.

كما وثّقت صور أخرى لحظات انتظار مؤلمة لذوي المفقودين، حيث ظهرت إحدى السيدات وهي تبكي أثناء بحثها عن معلومات حول والدها، في مشهد إنساني يعكس حجم الصدمة التي خلّفها الانفجار داخل المجتمع المحلي.

وتشير بيانات الشركة إلى أنها تُنتج نحو 8 مليارات عبوة سنويًا لتلبية احتياجات الأسواق في أميركا الشمالية وآسيا ومناطق أخرى حول العالم، ما يسلّط الضوء على حجم العمليات الصناعية داخل المنشأة التي شهدت الحادث.

وتواصل السلطات الأميركية التحقيق في أسباب الانفجار وتسرّب المواد الكيميائية، وسط إجراءات احترازية مشددة في محيط المصنع، وترقب لنتائج التحقيقات التي ستحدد ملابسات واحدة من أخطر الحوادث الصناعية في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.