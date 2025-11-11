حاسب جديد من شاومي.. غوغل تُصدر تحذيراً هاماً

أعلنت شركة Xiaomi عن حاسبها اللوحي الجديد Poco Pad M1، الذي يستهدف المنافسة مع حواسب آبل وسامسونغ في نفس الفئة.

والحاسب يتميز بهيكل أنيق مصنوع من البلاستيك المتين والألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، بأبعاد 279.8 × 181 × 7.5 ملم ووزن 610 غرام، ويأتي مزودًا بقلم ذكي للكتابة والرسم والتحكم بالتطبيقات.

وشاشة الحاسب من نوع IPS LCD بمقاس 12.1 بوصة، بدقة 1600 × 2560 بيكسل، وتردد 120 هيرتز، مع كثافة حوالي 249 بيكسل/إنش، مدعومة بتقنية Dolby Vision لعرض الصور والفيديوهات بشكل مميز، ومحمية بزجاج Mohs level 6 شديد المتانة.

ويعمل الجهاز بنظام Android 15 مع واجهة HyperOS 2، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 810، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وكاميرته الأساسية بدقة 8 ميغابيكسل، قادرة على تسجيل فيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطار/ثانية، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

ومزود بأربعة مكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية Bluetooth 5.4. البطارية بسعة 12000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع بقدرة 33 واط، ويمكنها شحن الأجهزة الذكية الأخرى بقدرة 27 واط.

غوغل تحذر من مخاطر استخدام شبكات “واي فاي” العامة

حذرت شركة غوغل مستخدمي الهواتف الذكية من الاعتماد على شبكات “واي فاي” العامة، مؤكدة أن هذه العادة الشائعة قد تعرض بياناتهم وخصوصيتهم لخطر حقيقي.

وأوضحت غوغل في وثيقتها الاستشارية “ما وراء الشاشة” الصادرة في أكتوبر 2025 أن شبكات “واي فاي” العامة غالباً ما تكون غير مشفرة، ما يجعلها هدفاً سهلاً للمخترقين الذين يمكنهم اعتراض البيانات المنقولة أو إنشاء نقاط اتصال وهمية لخداع المستخدمين.

وحذرت غوغل من إدخال أي معلومات حساسة مثل بيانات الحسابات المصرفية أو كلمات المرور أثناء الاتصال بهذه الشبكات، مشددة على ضرورة مراقبة الحسابات البنكية وتثبيت أحدث تحديثات النظام وتصحيحات الأمان.

وأكدت أن استخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN) موثوقة أو التبديل إلى بيانات الهاتف المحمول خيارات أكثر أماناً.

وأشار خبراء الأمن السيبراني إلى أن العديد من شبكات “واي فاي” العامة غير مشفرة وأن البيانات المنقولة عبرها قد تُرسل بنص واضح، ما يسهل اعتراضها.

وأوصوا بتجنب تسجيل الدخول إلى الحسابات الحساسة وتحقق من هوية الشبكة قبل الاتصال بها، خصوصاً في الأماكن العامة مثل الفنادق والمطارات والمقاهي.