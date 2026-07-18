حاسب سامسونغ الجديد.. قوة و«تصميم نحيف» وتقنيات حديثة

تستعد شركة سامسونغ لإطلاق جهاز Galaxy Tab S12 Ultra، الذي صممته ليكون من أكبر وأفضل الحواسب اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد، مع مواصفات تقنية متقدمة تستهدف المستخدمين الباحثين عن أداء قوي وتجربة استخدام احترافية.

ويأتي الجهاز بهيكل مصنوع من المعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، بأبعاد تبلغ 326.3 × 208.5 × 5.1 ملم، مع حماية من الماء والغبار وفق معيار IP68.

وزودت سامسونغ الجهاز بلوحة مفاتيح خارجية وقلم ذكي يتيح للمستخدم الكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات، ما يعزز استخدامه في الأعمال والدراسة والمهام الإبداعية.

ويحمل Galaxy Tab S12 Ultra شاشة Dynamic AMOLED 2X بقياس 14.6 بوصة، بدقة عرض تبلغ 1848 × 2960 بكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز، وكثافة تقارب 239 بكسلًا لكل بوصة.

كما دعمت الشاشة بتقنية +HDR10 لتحسين جودة الألوان والتباين أثناء عرض المحتوى المرئي.

ويعمل الجهاز بنظام التشغيل أندرويد 16 مع واجهات One UI 8.5، ويعتمد على معالج MediaTek Dimensity 9500 المطور بتقنية تصنيع 3 نانومتر، إلى جانب معالج رسوميات Mali-G1 Ultra MC12.

ويتوافر الحاسب بخيارات متعددة من ذاكرة الوصول العشوائي بسعات 12 و16 غيغابايت، بينما تتراوح سعة التخزين الداخلية بين 128 غيغابايت و1 تيرابايت.

وفي مجال التصوير، يأتي Galaxy Tab S12 Ultra بكاميرا خلفية ثنائية العدسة بدقة 13 و8 ميغابيكسل، قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة 4K، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 12 ميغابيكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K أيضًا.

وحصل الجهاز على منفذ Nano-SIM ودعم تقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، إلى جانب منفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

ويعتمد الجهاز على بطارية بسعة 11600 ميلي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، لتوفير فترة استخدام طويلة مع التطبيقات المتعددة والمحتوى عالي الدقة.

ويأتي إطلاق Galaxy Tab S12 Ultra ضمن توجه سامسونغ لتعزيز حضورها في سوق الحواسب اللوحية المتطورة، في ظل المنافسة المتزايدة بين الشركات التقنية الكبرى لتقديم أجهزة تجمع بين قدرات الحواسب المحمولة ومرونة الأجهزة اللوحية.

ميتا توسّع مراقبة الذكاء الاصطناعي لحماية المراهقين وتنبيه الوالدين عند رصد مخاطر إيذاء النفس

أعلنت شركة ميتا عن إطلاق تحديثات جديدة تهدف إلى تعزيز حماية المراهقين أثناء استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لها، عبر توسيع أنظمة المراقبة لرصد المحادثات التي تحمل مؤشرات على إيذاء النفس أو خطر الانتحار.

وبحسب ما نقلته صحيفة “إندبندنت”، تتيح الميزة الجديدة إرسال إشعارات فورية إلى أولياء الأمور في حال أجرى مراهق يستخدم حسابًا مرتبطًا بأدوات الرقابة الأبوية على إنستغرام، محادثة مع روبوت الدردشة الذكي التابع للشركة تتضمن إشارات أو تلميحات إلى رغبته في إيذاء نفسه.

وأوضحت ميتا أن النظام الجديد جرى تطويره بالتعاون مع خبراء وأولياء أمور، بهدف التعرف على الإشارات اللفظية الدقيقة التي يمكن أن تكشف عن وجود خطر، حتى عندما تكون التعبيرات غير مباشرة أو غير واضحة.

وأضافت الشركة أن المحادثات التي يحددها النظام ستخضع لمراجعة بشرية، مشيرةً إلى أنها سترسل تنبيهات إلى الوالدين في الحالات التي لا تكون فيها درجة الخطورة واضحة، كإجراء احترازي.

وأقرت ميتا بأن هذه السياسة ربما تؤدي إلى ظهور بعض التنبيهات غير الدقيقة، لكنها اعتبرت الخطوة مرحلة أولى في تطوير منظومة أكثر فعالية، مع استمرار العمل على تحسين مستوى دقة الرصد والاستجابة.

كما تعمل الشركة على تطوير أداة إضافية تتيح التواصل المباشر مع خدمات الطوارئ عند اكتشاف محادثات تشير إلى وجود خطر وشيك على حياة المستخدم، وهي خاصية تطبقها ميتا بالفعل في مراقبة بعض المنشورات على منصتي فيسبوك وإنستغرام.

وكانت ميتا تعتمد سابقًا على مراقبة عمليات البحث المتكررة عن مصطلحات مرتبطة بالمخاطر على إنستغرام، إلا أن التحديث الجديد يوسع نطاق المتابعة ليشمل المحادثات مع أدوات الذكاء الاصطناعي عبر إنستغرام وواتس آب.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الاهتمام العالمي بتأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على المستخدمين الأصغر سنًا، وسط مطالبات من جهات مختصة بوضع آليات حماية أكبر عند استخدام الأطفال والمراهقين للمنصات الرقمية وخدمات الدردشة الذكية.