حاضنة بناء ليبيا تُعلن تمديد فترة مسابقة غريان لرواد الأعمال

أعلنت حاضنة بناء ليبيا عن تمديد فترة التسجيل في مسابقة غريان لرواد الأعمال نسخة 2024، إلى يوم 16 يناير الجاري.

وتعتبر هذه السابقة فرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة في غريان ومدن جبل نفوسة، والتي تُقام ضمن مشروع “ليبيا ستارت اب”، المُمول من الاتحاد الأوروبي في ليبيا، ويتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة “سبارك” بالشراكة مع “سوبر نوفا” وحاضنة “بناء”.

ويتضمن البرنامج التدريبي الفعّال حول ريادة الأعمال، بالتعاون مع خبراء ومستشارين محترفين في هذا المجال، وتقدم المسابقة دعمًا وإرشادًا لأصحاب المشاريع حتى الحصول على دراسة جدوى تأخذ في اعتبارها الوضع السوقي في ليبيا.

يُشار إلى أن حاضنة “بناء” هو برنامج دولي لدعم المجتمعات الهشة والمتعرضة لأزمات من خلال بناء قدرات الشباب والمؤسسات ودعم ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي.

فرصة اضافية تم #تمديد_فترة_التسجيل الى 16-1-2024✅ نظراً لرغبة العديد من المشاركين في التقديم يمكنكم الاستفادة من… تم النشر بواسطة ‏حاضنة بنـاء ليبيا‏ في الخميس، ١١ يناير ٢٠٢٤