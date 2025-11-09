حالات تسمم الرضع تهزّ أمريكا.. سحب دفعتين من حليب الأطفال!

بدأت السلطات الصحية الأميركية تحقيقًا عاجلًا بعد تسجيل 13 حالة تسمم بين الرضع في 10 ولايات، وارتبطت جميع الحالات بتركيبة حليب أطفال تنتجها شركة باي هارت.

وأكدت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن الشركة بدأت سحب دفعتين من تركيبة الحليب المخصصة للتغذية الكاملة من الأسواق، وتهدف هذه الخطوة إلى حماية الأطفال من أي مخاطر محتملة.

وأوضح المسؤولون أن الرضع الذين تناولوا الحليب نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن.

وأشار المسؤولون إلى أن التحقيق يركز على مصدر التلوث وما إذا كان قد امتد إلى منتجات أخرى.

وأوضح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن المنتج يمثل نحو 1% فقط من مبيعات تركيبات الحليب على الصعيد الوطني، ويتوافر عبر الإنترنت ومن خلال كبار تجار التجزئة.

وأكدوا أن الشركة لم ترد حتى الآن على طلب التعليق، وركز خبراء الصحة على تحذير الأهالي من استخدام هذه الدفعات من الحليب ومتابعة آخر التحديثات لمعرفة أي تطورات جديدة.

وأوضح المسؤولون أن متابعة الجودة والرقابة الدورية ضرورية للحفاظ على سلامة الرضع والأطفال، وأكدوا أن مثل هذه الحوادث يجب أن تظل ضمن أولويات الجهات الصحية لضمان حماية المستهلك.