حالة طوارئ صحية في الجزائر.. وفيات وإصابات بـ«الدفتيريا» تثير الذعر!

شهدت ولاية سكيكدة شرقي الجزائر وفاة حالتين مؤكّدتين بداء الدفتيريا (الخناق)، وسط تسجيل خمس إصابات مؤكدة، مما دفع السلطات الصحية إلى إعلان حالة الطوارئ وبدء حملة تلقيح استباقية واسعة للحد من انتشار المرض.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية أن المتوفين هما شاب أجنبي يبلغ من العمر 25 عامًا، وطفلة تبلغ 12 عامًا لم تكن ملقحة سابقًا ضد المرض.

وحسب البيان الرسمي، فقد تم تشكيل خلية أزمة صحية في مديرية الصحة بسكيكدة لمتابعة الوضع الوبائي عن كثب، والتنسيق مع السلطات المحلية لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة.

وفي خطوة عاجلة، بدأت المصالح الصحية التحقيقات الوبائية لتحديد المخالطين للحالات المصابة، وتم علاجهم وتلقيحهم للحد من انتشار العدوى، كما تم تطعيم أكثر من 514 شخصًا خلال 48 ساعة فقط في إطار حملة تلقيح استباقية تهدف إلى حماية السكان من هذا المرض المعدي والخطير.

والدفتيريا، التي تسببها بكتيريا الخناق الوتدية، تبدأ عادة بأعراض شبيهة بالزكام مثل التهاب الحلق والحمى، لكنها قد تتطور لتشكل غشاء رمادي في مؤخرة الحلق، مما يعيق التنفس ويهدد حياة المصاب إذا لم يُعالج بسرعة.

وينتقل المرض عن طريق الرذاذ أو ملامسة الأشياء الملوثة، ويعد التشخيص المبكر والعلاج الفوري باستخدام مضاد ذيفان الدفتيريا والمضادات الحيوية أمراً حيوياً للسيطرة عليه.

هذا وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه حالات تفشي الدفتيريا في عدة دول حول العالم، حيث سجلت الأمم المتحدة خلال العام الماضي أكثر من 109 حالات وفاة في اليمن بسبب المرض، فيما حذرت اليونيسف من تفشي مماثل في نيجيريا.

وأكدت السلطات الصحية في الجزائر أن الوضع تحت السيطرة مع متابعة ميدانية دقيقة ومستدامة، داعية المواطنين إلى التوجه لتلقي اللقاحات واتباع الإجراءات الصحية الوقائية.