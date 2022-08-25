حالة وفاة واحدة.. هي الحصيلة الأولية لضحايا إنفجار بئر نفط في حقل الانتصار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن وفاة عامل في حقل الانتصار النفطي التابع لشركة زويتينة جراء الإنفجار الذي شهده الحقل ليلة البارحة.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أنّ الإنفجار تسبب في جرح عامل آخر، جرى نقله للمستشفى وحالته الصحية مستقرة، مشيرة إلى أنّ رئيس المؤسسة فرحات بن قدارة أمر بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادثة.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط اتخاذها إجراءات الأمن و السلامة كافة، والاهتمام بإجراءات نقل و دفن المتوفي و اتخاذ الإجراءات العاجلة لعلاج المصاب علي نفقة شركة زويتينة.

من جانبه، أفاد آمر حرس المنشآت النفطية بحقل الانتصار A103 بالسيطرة على الحريق الذي اندلع في وقت متأخر ليلة أمس نتيجة انفجار بئر نفط بالحقل التابع لشركة الزويتينة.