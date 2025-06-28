حبس أحد أفراد تشكيل عصابي متورط بـ«تهريب الحشيش» عبر مطار قرطاج

أمرت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام، بحبس أحد أفراد تشكيل عصابي احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك لتورطه في جلب مادة الحشيش المخدرة إلى البلاد بقصد الاتجار.

وكان نائب النيابة، بمكتب النائب العام، قد نظر في مدونة معلومات تتعلق بمحاولات تهريب كميات من مخدر الحشيش، آخرها محاولة تهريب كمية من المخدر داخل شحنة واردة من المملكة المغربية مروراً بمطار قرطاج في الجمهورية التونسية.

وأسفرت التحقيقات عن تحديد الوجهة النهائية للشحنة المهربة، وكشف هوية المتهم الرئيس في التخطيط للعملية، إلى جانب تحديد بعض شركائه في الجريمة.

وأمر المحقق بحبس المتهم، ووجه بضبط باقي المتورطين في الواقعة لاستكمال إجراءات التحقيق.