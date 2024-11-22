حبس تشكيل عصابي بتهمة اختلاس أموال من المصرف التجاري الوطني

أصدرت محكمة الجنايات حكماً يقضي بإدانة تشكيل عصابي شرع أفراده في الاستيلاء على خمسة وعشرين مليون دينار من أموال المصرف التجاري الوطني.

وقال مكتب النائب العام، “أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة خمسة متهمين نَفَذوا إلى قاعدة بيانات المصرف التجاري الوطني، لغرض تزوير بيانات حسابات مصرفية، بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة، ثم إجراء تحويلات مالية بقيمة خمسة وعشرين مليون دينار لم يتأت للمتهمين سحبها بسبب اكتشاف أمرهم، فقضت محكمة جنايات بنغازي بإدانة المحكوم عليهم الخمسة، فأنزلت بهم عقوبة الحبس مدة تسعة عشر شهراً.