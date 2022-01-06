حبس متهمين بسرقة معدات بمشروعي أبو شيبة وتربية السمان الزراعيين

أمرت النيابة العامّة بحبس متهمين بسرقة آلات ومعدات الإنتاج في مشروعي أبوشيبة، وتربية السمان الزراعيين بغريان احتياطياً.

واوضحت النيابة العامّة أنّها أجرت تحقيق ابتدائي في الوقائع التي اشتمل عليها بلاغ عميد بلدية غريان بشأن وقائع سرقة الآت ومعدات الإنتاج الموجودة في مشروعي أبوشيبة، وتربية السمان الزراعيين؛ ورصد الأضرار الجسيمة التي طالت المباني والمنشآت.

وتابعت النيابة العامّة أنّها رصدت الأضرار الجسيمة التي طالت المباني والمنشآت المشيدة على هذين المشروعين؛ نتيجة إهمال وتقصير من أُسندت إليهم مهام الإدارة والإشراف والحراسة وتقديمهم للمحاكمة.

ووجها مكتب النائب العام، وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالانتقال إلى المشروعين والعمل مع بلدية غريان وجهاز الشرطة الزراعية لاستئناف العمل وتوفير الحماية وتقدير قيمة المبالغ المالية التي تستلزمها إعادة تأهيل المشروعين.