حبس مسؤولين بالبعثة الليبية لدى كوريا الجنوبية

أعلن مكتب النائب العام حبس القائم السابق بأعمال بعثة ليبيا لدى جمهورية كوريا الجنوبية والمراقب المالي المنسب إلى البعثة، احتياطياً على ذمة التحقيق، بتهم الفساد وإلحاق الضرر بالمال العام.

وبحسب بلاغ للمكتب، فقد تلقى مكتب النائب العام، تقريراً رقابياً، طوي على شواهد اختلال الشأن المالي في البعثة.

وعلى إثر ذلك، أجرى المحقق بحثاً قاده إلى إثبات انحراف المراقب المالي عن مُقْتَضَيات الوظيفة، بتعمده قبض مرتبات لاحقّ له فيها؛ وصرفه مبالغ مالية لفائدة القائم بأعمال البعثة دون حق؛ فأسهم بفعله في تحصّل غيره على منافع مادية غير مشروعة؛ وتسبب في ضرر لحق المال العام، رأى معه المحقق حبسه المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق.