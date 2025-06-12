حبس مسؤول سابق بـ«هيئة التأمين الطبي» استولى على 700 ألف دينار

أمرت النيابة العامة، عبر نيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف بنغازي، بحبس مدير سابق لفرع هيئة التأمين الطبي في بنغازي احتياطيًا، على خلفية تهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام.

وأوضحت النيابة في بيانها، أن التحقيقات كشفت عن استعمال المسؤول وثائق مزورة، مكنته من الاستيلاء على مبلغ قدره 700 ألف دينار ليبي من الأموال المودعة في حساب الهيئة.

وبحسب البيان، باشرت نيابة مكافحة الفساد أعمال التقصي في الواقعة، لتخلص نتائج التحقيق إلى وجود أدلة تثبت ارتكاب المسؤول تجاوزات مالية جسيمة، وبعد استجوابه، تقرر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود النيابة العامة المتواصلة لمكافحة الفساد المالي والإداري، وصون المال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة.