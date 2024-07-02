حبس مسؤول في أحد فروع «مصرف الجمهورية»

أعلن مكتب النائب العام، عن “قيام سلطة التحقيق بحبس “مسؤول المقاصة” في فرع مَصْرِف الجمهورية “فرع المغاربة”.

وذكر المكتب في بيان له، “أن النيابة العامة باشرت التحقيق في عمليات مصرفية غير مشروعة أنجزت داخل فرع المصرف”.

وأشار المكتب، “إلى أن محصِّلة التحقيق جاءت بدليل كافٍ لإثبات مسؤولية المُتهم عن تكرار بيانات صرف مرتبات زبائن المصرف حتى استيسر له الاستيلاء على 694 ألف دينار ليبي، بذلك انتهى المحقق إلى حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق”.