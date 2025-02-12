حبس وتغريم متّهم دخل «عنوة» إلى مصرف «الأمان للتجارة»

قررت النيابة العامة، حبس متهم دخل عنوة إلى مقر مصرف الأمان للتجارة والاستثمار.

وقال بيان مكتب النائب العام: “أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة متهم دخل عنوة إلى مقر مصرف الأمان للتجارة والاستثمار؛ وشرع في تنصيب برامج رقمية تمكِّنه من إنشاء قيود محاسبية تخالف الحقيقة حتى يتأتى للمسهمين معه في المخطط الإجرامي تعظيم مديونية المصرف، بإدراجه أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة؛ فقضت محكمة جنايات طرابلس بإدانته؛ فأنزلت به عقوبة السجن مدة سبع سنوات؛ وغرمته ألفي دينار”.